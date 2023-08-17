В 4-м туре украинской Премьер-Лиги на стадионе «Левый берег» Киевской области луганская «Заря» будет принимать «Александрию». После двух поражений на старте турнира подопечные Ненада Лалатовича в предыдущем туре сумели набрать свои первые очки в новом сезоне. А александрийцы, наоборот, победив в первых двух матчах, затем потерпели поражение и сейчас занимают 4 место в турнирной таблице.

Заря

Многие любители футбола, конечно же, ожидали от луганского клуба совсем не такого старта в нынешнем чемпионате Украины. Особенно после того, как «Заря» выдала феноменальную победную серию во втором круге сезона 2022-2023 годов. Однако смена главного тренера и уход нескольких основных игроков, привели к тому, что в первых двух турах луганчане вообще не набрали очков. Хорошо для их болельщиков, что хотя бы в Полтаве действующий бронзовый призер сумел добиться успеха во встрече с «Ворсклой» 2:1.

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Это важно еще и с точки зрения того, что уже совсем скоро на следующей неделе «Заре» предстоит сыграть свой первый еврокубковый матч нынешнего сезона. От этой стадии турнира много зависит – останутся ли подопечные Ненада Лалатовича в Лиге Европы или продолжат выступления в групповом этапе Лиге Конференций.

Пока же луганчанам надо набирать очки в Премьер-Лиге. Хотя вполне возможно, что в предстоящей игре им снова придется это делать без одного из своих ведущих форвардов Назария Русина. Во-первых, он уже не играл с «Ворсклой» из-за травмы, а, во-вторых, продолжаются разговоры о его возможном переходе в английский «Сандерленд». Хорошо, что вовремя вернулся в строй панамский нападающий Эдуардо Герреро, который сразу же отметился забитым голов в ворота полтавской команды.

Александрия

А вот подопечные Руслана Ротаня первые два домашние матчи нового сезона выиграли с одинаковым счетом 1:0, причем оба раза удачно завершал усилия партнеров Артем Шулянский. Теперь же им придется во второй раз подряд выступать на стадионе «Левый берег» в Киевской области, где они в минувший понедельник уже играли с «Шахтером» и уступили ему 1:2.

В первом тайме «Александрия» пропустила два мяча в свои ворота, а ближе к середине второй половины встречи отыграла один гол. Причем теперь Шулянский оказался в роли ассистента, сделав результативную передачу Даниилу Скорко. Могли александрийцы даже сравнять счет, но номинальных хозяев поля выручил Дмитрий Ризнык, отбивший коварный удар головою Евгения Смирного под перекладину.

Интересно, что уже на следующий день «Александрия» и «Шахтер» договорились провести еще один, уже тренировочный матч, в формате два тайма по 30 минут. В нем, в основном, принимали участие те футболисты, которые либо мало играли накануне, либо вообще не выходили на поле. Встреча завершилась вничью 1:1, а за «Александрию» забил недавний новичок клуба Владислав Погорилый.

Статистика матчей

В прошлом сезоне в украинской Премьер-Лиге два раза побеждала «Заря». В первом круге в Киеве на стадионе «Динамо» со счетом 4:1 (у победителей два мяча забил Бутко и по одному Булеца и Антюх, у проигравших отличился Рыбалка). А во втором круге уже в Александрии на стадионе «Ника» 2:0. Здесь авторами голов стали Русин и снова Булеца. Всего же соперники сыграли друг с другом в элитном дивизионе 24 матча. «Заря» побеждала 10 раз, «Александрия» - 8 и еще 6 поединков завершились вничью.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын, Дришлюк, Мишнев, Антюх, Волошин, Кирюханцев, Герреро

«Александрия»: Шевченко, Копына, Логинов, Бабогло, Плакса, Сигеев, Смирный, Беляев, Калитвинцев, Шулянский, Кулаков

Прогноз на противостояние:

На данный момент обе команды еще только в поисках своей лучшей игры, но, все равно, матч должен получиться упорным и боевым. Предположим, что встреча соперников завершится вничью 1:1.

18 августа, пятница