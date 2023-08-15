Источник: Сандерленд направил Заре финальное предложение по переходу Русина
Луганскому клубу предлагают от 2 до 3 млн евро плюс 20% от следующий продажи
Луганская «Заря» получила финальное предложение английского «Сандерленда» по трансферу форварда Назария Русина.
Оно улучшена, по сравнением с предыдущим, это нечто среднее между 2 и 3 млн евро, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Также луганский клуб может получить примерно 5-ю часть от суммы последующей продажи 24-летнего нападающего.
Переговоры по трансферу президент «Зари» Евгений Геллер ведет лично, напрямую общаясь с коллегой из «Сандерленда».
Для английского клуба украинец кандидат номер один на позицию форварда. Но в случае отказа у «черных кошек» есть еще 2 запасных варианта.
В прошлом сезоне Назарий Русин за «Зарю» сыграл 30 матчей и забил 13 мячей.
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