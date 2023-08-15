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  4. Источник: Сандерленд направил Заре финальное предложение по переходу Русина
Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 06:59 | Обновлено 15 августа 2023, 07:17
1080
1

Источник: Сандерленд направил Заре финальное предложение по переходу Русина

Луганскому клубу предлагают от 2 до 3 млн евро плюс 20% от следующий продажи

15 августа 2023, 06:59 | Обновлено 15 августа 2023, 07:17
1080
1
Источник: Сандерленд направил Заре финальное предложение по переходу Русина
ФК Заря. Назарий Русин

Луганская «Заря» получила финальное предложение английского «Сандерленда» по трансферу форварда Назария Русина.

Оно улучшена, по сравнением с предыдущим, это нечто среднее между 2 и 3 млн евро, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Также луганский клуб может получить примерно 5-ю часть от суммы последующей продажи 24-летнего нападающего.

Переговоры по трансферу президент «Зари» Евгений Геллер ведет лично, напрямую общаясь с коллегой из «Сандерленда».

Для английского клуба украинец кандидат номер один на позицию форварда. Но в случае отказа у «черных кошек» есть еще 2 запасных варианта.

В прошлом сезоне Назарий Русин за «Зарю» сыграл 30 матчей и забил 13 мячей.

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Сандерленд трансферы Заря Луганск Чемпионшип Назарий Русин трансферы АПЛ трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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Луганчанин
Нужно продавать. Поправить финансы, и высматривать других потенциальных игроков. Хотя это будет большая потеря для команды, особенно перед стартом еврокубков. И без того результаты у всех мягко говоря не впечатляют. А так, желаю Русину как минимум показать такую же игру как в Заре. 
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