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Англия
14 августа 2023, 15:20 | Обновлено 14 августа 2023, 15:21
1556
0

Сандерленд не сдается: торги по Русину продолжаются

Договоренности еще нет, но переговоры очень конкретны

14 августа 2023, 15:20 | Обновлено 14 августа 2023, 15:21
1556
0
Сандерленд не сдается: торги по Русину продолжаются
ФК Динамо Киев. Назарий Русин

Английский «Сандерленд» и луганская «Заря» продолжают вести торги по трансферу 24-летнего нападающего сборной Украины Назария Русина, сообщает журналист Владимир Зверов.

Хотя клубы и расходятся в сумме трансфера, но переговоры очень конкретные.

В прошлом сезоне Назарий Русин, после трансфера в «Зарю» за 250 тысяч евро, сыграл 30 матчей за луганский клуб и сделал в них 13+6 по системе гол+пас.

Следует напомнить, что за «Сандерленд» уже играет один украинский нападающий – 18-летний воспитанник «Колоса» Тимур Тутеров. Но он играет за молодежку и до сих пор не дебютировал за главную команду.

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Назарий Русин Сандерленд Заря Луганск трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Владимир Зверов Тимур Тутеров
Источник YouTube
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