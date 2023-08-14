Сандерленд не сдается: торги по Русину продолжаются

Английский «Сандерленд» и луганская «Заря» продолжают вести торги по трансферу 24-летнего нападающего сборной Украины Назария Русина, сообщает журналист Владимир Зверов.

Хотя клубы и расходятся в сумме трансфера, но переговоры очень конкретные.

В прошлом сезоне Назарий Русин, после трансфера в «Зарю» за 250 тысяч евро, сыграл 30 матчей за луганский клуб и сделал в них 13+6 по системе гол+пас.

Следует напомнить, что за «Сандерленд» уже играет один украинский нападающий – 18-летний воспитанник «Колоса» Тимур Тутеров. Но он играет за молодежку и до сих пор не дебютировал за главную команду.