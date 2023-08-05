Источник: клуб Чемпионшипа дает 2 миллиона за Русина

Клуб английского Чемпионшипа «Сандерленд» предлагает 2 миллиона евро плюс бонусы за форварда «Зари» Назария Русина. Об этом сообщает Zorya Londonsk.

При этом, «Сандерленд» является не единственным клубом Чемпионшипа, который интересуется 24-летним украинским форвардом.

Ранее сообщалось о том, что видеть Русина в «Шахтере» хотел главный тренер «Горняков» Патрик Ван Леувен.