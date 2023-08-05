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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 15:13 |
1055
2

Источник: клуб Чемпионшипа дает 2 миллиона за Русина

Кроме «Сандерленда», форвардом интересуются еще несколько клубов

05 августа 2023, 15:13 |
1055
2
Источник: клуб Чемпионшипа дает 2 миллиона за Русина
ФК Заря Луганск. Назарий Русин

Клуб английского Чемпионшипа «Сандерленд» предлагает 2 миллиона евро плюс бонусы за форварда «Зари» Назария Русина. Об этом сообщает Zorya Londonsk.

При этом, «Сандерленд» является не единственным клубом Чемпионшипа, который интересуется 24-летним украинским форвардом.

Ранее сообщалось о том, что видеть Русина в «Шахтере» хотел главный тренер «Горняков» Патрик Ван Леувен.

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Сандерленд Назарий Русин Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
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naverland
Трудоголик
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+2
Gargantua
можно поздравить Назара.
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+2
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