Украина. Премьер лига05 августа 2023, 15:13 |
1055
2
Источник: клуб Чемпионшипа дает 2 миллиона за Русина
Кроме «Сандерленда», форвардом интересуются еще несколько клубов
05 августа 2023, 15:13 |
1055
2
Клуб английского Чемпионшипа «Сандерленд» предлагает 2 миллиона евро плюс бонусы за форварда «Зари» Назария Русина. Об этом сообщает Zorya Londonsk.
При этом, «Сандерленд» является не единственным клубом Чемпионшипа, который интересуется 24-летним украинским форвардом.
Ранее сообщалось о том, что видеть Русина в «Шахтере» хотел главный тренер «Горняков» Патрик Ван Леувен.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 августа 2023, 18:59 134
Ярмоленко забил сотый гол в карьере, Ванат тоже отличился, были также удаление и два пенальти
Другие виды | 04 августа 2023, 15:12 1
Досудебное расследование в настоящее время продолжается
Футбол | 05.08.2023, 10:26
Футбол | 05.08.2023, 11:23
Футбол | 04.08.2023, 13:55
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Трудоголик
можно поздравить Назара.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.08.2023, 22:03 9
04.08.2023, 21:16 26
03.08.2023, 19:10 26
03.08.2023, 12:13 6
Футбол
03.08.2023, 21:20 3
03.08.2023, 11:32 35
04.08.2023, 08:10