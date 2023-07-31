Источник: ван Леувен хотел пригласить Русина в Шахтер

По информации журналиста Игоря Цыганыка, новый тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен хотел пригласить в команду Назария Русина из «Зари», где наставник работал в прошлом сезоне.

Однако донецкий клуб не пошел на этот трансфер.

Ван Леувен перевел Русина на позицию вингера, где игрок сумел проявить себя. Назарий в прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 6 результативных передач, а также отметился голом в первом туре нового чемпионата.