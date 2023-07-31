Украина. Премьер лига31 июля 2023, 18:45 |
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Источник: ван Леувен хотел пригласить Русина в Шахтер
Но клуб отказался от этого варианта
31 июля 2023, 18:45 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, новый тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен хотел пригласить в команду Назария Русина из «Зари», где наставник работал в прошлом сезоне.
Однако донецкий клуб не пошел на этот трансфер.
Ван Леувен перевел Русина на позицию вингера, где игрок сумел проявить себя. Назарий в прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 6 результативных передач, а также отметился голом в первом туре нового чемпионата.
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треба купувати більки бразил !!!