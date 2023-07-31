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  4. Источник: ван Леувен хотел пригласить Русина в Шахтер
Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 18:45 |
806
5

Источник: ван Леувен хотел пригласить Русина в Шахтер

Но клуб отказался от этого варианта

31 июля 2023, 18:45 |
806
5
Источник: ван Леувен хотел пригласить Русина в Шахтер
ФК Заря. Назарий Русин

По информации журналиста Игоря Цыганыка, новый тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен хотел пригласить в команду Назария Русина из «Зари», где наставник работал в прошлом сезоне.

Однако донецкий клуб не пошел на этот трансфер.

Ван Леувен перевел Русина на позицию вингера, где игрок сумел проявить себя. Назарий в прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 6 результативных передач, а также отметился голом в первом туре нового чемпионата.

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Шахтер Донецк Назарий Русин Патрик ван Леувен Заря Луганск трансферы УПЛ
Источник Циганик LIVE
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Умник
Назик Динамовец. Красава
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+1
Maks
. Русин хорош. Есть куда рости.. 
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+1
Burevestnik
Русина нізззя, бо він українець!!! 
треба купувати більки бразил !!!   
Ответить
-1
FunnyCat_____
ну видимо Заря на одном месте прокрутила хотелки тех кто у нее тренера украл 
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-1
AK.228
Не пішов… За Русіна попрохали стільки, що не влізли цифри на калькуляторі))
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-2
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