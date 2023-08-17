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Чемпионат Украины
Заря
18.08.2023 19:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 19:28 |
127
0

Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка четвертого тура чемпионата Украины по футболу

17 августа 2023, 19:28 |
127
0
Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК «Александрия»

В пятницу, 18 августа, в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги встретятся луганская «Заря» и ФК «Александрия». Поединок состоится на стадионе «Левый берег» (урочище «Млиново», Киевская область). Стартовый свисток арбитра Юрия Иванов (Донецкая область) должен прозвучать в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» в новом сезоне стартовала не лучшим образом. В первых двух турах подопечные Ненада Лалатовича потерпели поражения. Первые очки луганская команда заработала в третьем туре – победа над полтавской «Ворсклой» со счетом 2:1.

«Александрия» начала чемпионат намного лучше «Зари»: две победы подряд с одинаковым счетом 1:0. В третьем туре команда Руслана Ротаня противостояла донецкому «Шахтеру». В этом матче «Александрия» осталась без набранных зачетных баллов – поражение 1:2.

«Заря» и «Александрия» играли друг с другом 34 раза. На счету «Зари» на одну победу больше – 13 против 12. Еще девять матчей завершились вничью. Разница мячей – 36:33 в пользу «Зари». В прошлом чемпионе луганский клуб выиграл оба поединка (4:1, 2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Александрия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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