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Другие новости
01 июля 2023, 06:00 |
1125
0

Джурасек покинул Шахтер, суперуспех украинок на ЕИ-2023, Трубин – в Сити?

Главные новости за 30 июня на Sport.ua

01 июля 2023, 06:00 |
1125
0
Джурасек покинул Шахтер, суперуспех украинок на ЕИ-2023, Трубин – в Сити?
АПФУ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 30 июня.

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками
24-летний хавбек за один сезон в «Шахтере» провел 26 матчей и забил 1 гол

1Б. Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
Блогер Sport.ua размышляет над тем, с кем могут в межсезонье попрощаться «горняки»

2. Медальная таблица ЕИ-2023. Второй день подряд Украина осталась без наград
Однако есть хорошие новости в боксе и пляжном футболе

3. Сборная Украины U-21 прибыла в Клуж-Напоку на четвертьфинальный матч
Команда Руслана Ротаня вечером 2 июля сыграет против команды Франции

4А. Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Украинская команда гарантировала себе, как минимум серебро Европейских игр

4Б. Украина уступила Азербайджану и сыграет за 7-е место на Европейских играх
Соперником сборной Украины в заключительном матче будет команда Польши

5. Врачи Челси обследовали Мудрика в расположении молодежной сборной
Вингер полностью восстановился после травмы

6. Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
Клуб разместится на базе «Черноморца»

7. Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Это, ни много ни мало, «Манчестер Сити»

8. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец покинули 11 игроков
Информация о новичках клуба появится в ближайшее время

9. Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
Состоялась жеребьевка основной сетки

10. СТЕПАНОВСКИЙ: «Тот, кто не поддерживает Украину, у меня играть не будет»
Главный тренер сборной Украины по баскетболу дал большое интервью Sport.ua

По теме:
Два метра Геращенко, разочарование в пляжном футболе, новый рейтинг ФИФА
Соперник Украины на Евро, претендент на Трубина, взлет Колодия и Коновалова
Молодежка упустила победу, Ярмоленко вернулся в Динамо, а Беседин – ушел
главные новости
Источник Sport.ua
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