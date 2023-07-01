Джурасек покинул Шахтер, суперуспех украинок на ЕИ-2023, Трубин – в Сити?
Главные новости за 30 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 30 июня.
1А. ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками
24-летний хавбек за один сезон в «Шахтере» провел 26 матчей и забил 1 гол
1Б. Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
Блогер Sport.ua размышляет над тем, с кем могут в межсезонье попрощаться «горняки»
2. Медальная таблица ЕИ-2023. Второй день подряд Украина осталась без наград
Однако есть хорошие новости в боксе и пляжном футболе
3. Сборная Украины U-21 прибыла в Клуж-Напоку на четвертьфинальный матч
Команда Руслана Ротаня вечером 2 июля сыграет против команды Франции
4А. Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Украинская команда гарантировала себе, как минимум серебро Европейских игр
4Б. Украина уступила Азербайджану и сыграет за 7-е место на Европейских играх
Соперником сборной Украины в заключительном матче будет команда Польши
5. Врачи Челси обследовали Мудрика в расположении молодежной сборной
Вингер полностью восстановился после травмы
6. Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
Клуб разместится на базе «Черноморца»
7. Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Это, ни много ни мало, «Манчестер Сити»
8. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец покинули 11 игроков
Информация о новичках клуба появится в ближайшее время
9. Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
Состоялась жеребьевка основной сетки
10. СТЕПАНОВСКИЙ: «Тот, кто не поддерживает Украину, у меня играть не будет»
Главный тренер сборной Украины по баскетболу дал большое интервью Sport.ua
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