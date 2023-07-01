Джурасек покинул Шахтер, суперуспех украинок на ЕИ-2023, Трубин – в Сити?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 30 июня.

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Джурасек покинул Шахтер. Хорват попрощался с горняками

24-летний хавбек за один сезон в «Шахтере» провел 26 матчей и забил 1 гол

1Б. Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер

Блогер Sport.ua размышляет над тем, с кем могут в межсезонье попрощаться «горняки»

2. Медальная таблица ЕИ-2023. Второй день подряд Украина осталась без наград

Однако есть хорошие новости в боксе и пляжном футболе

3. Сборная Украины U-21 прибыла в Клуж-Напоку на четвертьфинальный матч

Команда Руслана Ротаня вечером 2 июля сыграет против команды Франции

4А. Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ

Украинская команда гарантировала себе, как минимум серебро Европейских игр

4Б. Украина уступила Азербайджану и сыграет за 7-е место на Европейских играх

Соперником сборной Украины в заключительном матче будет команда Польши

5. Врачи Челси обследовали Мудрика в расположении молодежной сборной

Вингер полностью восстановился после травмы

6. Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе

Клуб разместится на базе «Черноморца»

7. Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина

Это, ни много ни мало, «Манчестер Сити»

8. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец покинули 11 игроков

Информация о новичках клуба появится в ближайшее время

9. Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне

Состоялась жеребьевка основной сетки

10. СТЕПАНОВСКИЙ: «Тот, кто не поддерживает Украину, у меня играть не будет»

Главный тренер сборной Украины по баскетболу дал большое интервью Sport.ua