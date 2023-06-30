Врачи Челси обследовали Мудрика в расположении молодежной сборной

Сегодня в расположение сборной Украины U-21 Прибыли врачи «Челси» для того, чтобы обследовать вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает «Футбол TIME».

Мудрик пропустил весь групповой этап молодежного Евро-2023 из-за травмы, но вчера возобновил тренировки в общей группе команды Руслана Ротаня. По итогам осмотра врачи «Челси» пришли к выводу, что ничто не препятствует нахождению Мудрика в молодежной сборной.

Напомним, в воскресенье, 2 июля Украина в четвертьфинале Евро-2023 сыграет с Францией.