Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Врачи Челси обследовали Мудрика в расположении молодежной сборной
Молодежные турниры
30 июня 2023, 14:34 |
1944
0

Врачи Челси обследовали Мудрика в расположении молодежной сборной

Вингер полностью восстановился после травмы

30 июня 2023, 14:34 |
1944
0
Врачи Челси обследовали Мудрика в расположении молодежной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня в расположение сборной Украины U-21 Прибыли врачи «Челси» для того, чтобы обследовать вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает «Футбол TIME».

Мудрик пропустил весь групповой этап молодежного Евро-2023 из-за травмы, но вчера возобновил тренировки в общей группе команды Руслана Ротаня. По итогам осмотра врачи «Челси» пришли к выводу, что ничто не препятствует нахождению Мудрика в молодежной сборной.

Напомним, в воскресенье, 2 июля Украина в четвертьфинале Евро-2023 сыграет с Францией.

По теме:
Богдан ВЬЮННИК: «На матч с Францией будем готовиться, как на финал»
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Будем искать слабые места французов»
Михаил Мудрик Челси травма сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Массовый исход игроков. Металлист расторг контракты с группой футболистов
Футбол | 29 июня 2023, 20:28 0
Массовый исход игроков. Металлист расторг контракты с группой футболистов
Массовый исход игроков. Металлист расторг контракты с группой футболистов

После вылета из УПЛ харьковская команда заметно омолодится

Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Другие виды | 29 июня 2023, 21:35 10
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги

Лишь второй раз в карьере Геращенко взяла планку на двухметровой высоте

Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
Футбол | 30.06.2023, 14:28
Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец покинули 11 игроков
Футбол | 30.06.2023, 13:43
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец покинули 11 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец покинули 11 игроков
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Футбол | 29.06.2023, 20:23
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
28.06.2023, 21:03 13
Волейбол
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
28.06.2023, 17:11
Война
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
28.06.2023, 13:45 10
Футбол
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
29.06.2023, 21:15 4
Футбол
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
28.06.2023, 16:59
Бокс
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
28.06.2023, 20:59 9
Теннис
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
28.06.2023, 20:18 1
Футбол
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
28.06.2023, 09:39 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем