Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Украинская команда гарантировала себе, как минимум серебро Европейских игр
Женская сборная Украины по пляжному футболу сенсационно вышла в финал Европейских игр 2023.
30 июня в 17:00 прошел матч 1/2 финала между женскими сборными Португалии и Украины по пляжному футболу.
Украинки выиграли ключевой поединок со счет 3:1 и гарантировали себе, как минимум, серебро Европейских игр!
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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр проходят в период в польском Тарнуве. Ранее Украина заняла второе место в группе, проиграв Испании (4:6), но выиграв у Италии (2:1).
В полуфинале против Португалии в первом периоде гол Ирины Дубицкой вывел украинскую команду вперед. Во второй 12-минутке Португалия сравняла счет, но Мария Тихонова вскоре снова восстановила преимущество украинок.
Точку в противостоянии в третьем периоде точным ударом поставила Ирина Костюк. Зафиксирована победа сборной Украины со счётом 3:1.
В другом полуфинале сыграют Польша и Испания. Победитель станет соперником Украины в финальном матче, который пройдет 1 июля.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины
Матчи за 5–6 места, 30 июня
- 12:30. Чехия – Италия – 2:3 (д.в.)
Полуфиналы, 30 июня
17:00. Португалия – Украина – 1:3
Голы: Кошта, 14 – Дубицкая, 4, Тихонова, 20, Костюк, 31.
Португалия: Реиш, Маррейруш, Симоэнш, Мескита, Силва, Флореш, Тоскану, Иньеш, Висенте, Феррейра, Кошта, Гомеш.
Украина: Терех, Кислова, Тихонова, Дехтяр, Костюк, Выпасняк, Кирильчук, Клипаченко, Дубицкая, Шульга, Василюк, Бабенко.
Предупреждения: Тоскану, 31 – Кирильчук, 14.
- 20:00. Польша – Испания
Матч за 3 место, 1 июля
- 16:30. Португалия – Польша / Испания
Финал, 1 июля
- 19:30. Украина – Польша / Испания
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