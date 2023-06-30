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Пляжный футбол
30 июня 2023, 18:10 | Обновлено 30 июня 2023, 18:38
1677
6

Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ

Украинская команда гарантировала себе, как минимум серебро Европейских игр

30 июня 2023, 18:10 | Обновлено 30 июня 2023, 18:38
1677
6
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
АПФУ

Женская сборная Украины по пляжному футболу сенсационно вышла в финал Европейских игр 2023.

30 июня в 17:00 прошел матч 1/2 финала между женскими сборными Португалии и Украины по пляжному футболу.

Украинки выиграли ключевой поединок со счет 3:1 и гарантировали себе, как минимум, серебро Европейских игр!

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр проходят в период в польском Тарнуве. Ранее Украина заняла второе место в группе, проиграв Испании (4:6), но выиграв у Италии (2:1).

В полуфинале против Португалии в первом периоде гол Ирины Дубицкой вывел украинскую команду вперед. Во второй 12-минутке Португалия сравняла счет, но Мария Тихонова вскоре снова восстановила преимущество украинок.

Точку в противостоянии в третьем периоде точным ударом поставила Ирина Костюк. Зафиксирована победа сборной Украины со счётом 3:1.

В другом полуфинале сыграют Польша и Испания. Победитель станет соперником Украины в финальном матче, который пройдет 1 июля.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины

Матчи за 56 места, 30 июня

  • 12:30. Чехия – Италия – 2:3 (д.в.)

Полуфиналы, 30 июня

17:00. Португалия – Украина – 1:3

Голы: Кошта, 14 – Дубицкая, 4, Тихонова, 20, Костюк, 31.

Португалия: Реиш, Маррейруш, Симоэнш, Мескита, Силва, Флореш, Тоскану, Иньеш, Висенте, Феррейра, Кошта, Гомеш.

Украина: Терех, Кислова, Тихонова, Дехтяр, Костюк, Выпасняк, Кирильчук, Клипаченко, Дубицкая, Шульга, Василюк, Бабенко.

Предупреждения: Тоскану, 31 – Кирильчук, 14.

  • 20:00. Польша – Испания

Матч за 3 место, 1 июля

  • 16:30. Португалия – Польша / Испания

Финал, 1 июля

  • 19:30. Украина – Польша / Испания
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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DK1961
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+3
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vitaha33
Що цікаво, виграли по ділу. Бачив 2 і 3 період, грали краще, більше бажання, та навіть думки...
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+2
Summertime
Не думал что будет так просто после 1:1.  Соперницы себя закопали штрафным, который наши великолепно реализовали.
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+2
Andrey_1992
і тут своя Костюк є)
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0
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