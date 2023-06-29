Женская сборная Украины по пляжному футболу пробилась в полуфинал ЕИ-2023

Женская сборная Украины по пляжному футболу сыграет в полуфинальном поединке Европейских игр 2023, проходящих в Польше.

В групповом раунде турнира по пляжному футболу III Европейских игр в Тарновые подопечные Юрия Клименко уступили Испании (4:6) и обыграли Италию (2:1).

Украинские девушки набрали три очка и итоговое место и участие в полуфинале зависели от результата матча между испанками и итальянками. Этот важный для турнирной судьбы поединок 29 июня завершился со счетом 0:0 в основное и дополнительное время, а по пенальти победила Испания (4:2).

Таким образом, сборная Украины заняла второе место в группе В и выступит в 1/2 финала Европейских игр.

В пятницу, 30 июня, подопечные Юрия Клименко сыграют в полуфинале со сборной Польши или Португалии, в зависимости от результата сегодняшнего матча между ними.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины

Группа А: Польша, Португалия, Чехия

Группа В: Испания, Италия, Украина

Группа B

1-й тур, 27 июня. 15:30. Испания – Украина – 6:4

– Украина – 6:4 2-й тур, 28 июня. 15:30. Италия – Украина – 1:2

– 1:2 3-й тур. 29 июня. 15:30. Испания – Италия – 0:0 (пен. 4:2)

Турнирная таблица