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Пляжный футбол
29 июня 2023, 20:01 | Обновлено 29 июня 2023, 20:02
1505
2

Женская сборная Украины по пляжному футболу пробилась в полуфинал ЕИ-2023

Турнир по пляжному футбол Европейских игр 2023 проходят в польском Тарнуве

29 июня 2023, 20:01 | Обновлено 29 июня 2023, 20:02
1505
2
Женская сборная Украины по пляжному футболу пробилась в полуфинал ЕИ-2023
УАФ

Женская сборная Украины по пляжному футболу сыграет в полуфинальном поединке Европейских игр 2023, проходящих в Польше.

В групповом раунде турнира по пляжному футболу III Европейских игр в Тарновые подопечные Юрия Клименко уступили Испании (4:6) и обыграли Италию (2:1).

Украинские девушки набрали три очка и итоговое место и участие в полуфинале зависели от результата матча между испанками и итальянками. Этот важный для турнирной судьбы поединок 29 июня завершился со счетом 0:0 в основное и дополнительное время, а по пенальти победила Испания (4:2).

Таким образом, сборная Украины заняла второе место в группе В и выступит в 1/2 финала Европейских игр.

В пятницу, 30 июня, подопечные Юрия Клименко сыграют в полуфинале со сборной Польши или Португалии, в зависимости от результата сегодняшнего матча между ними.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины

  • Группа А: Польша, Португалия, Чехия
  • Группа В: Испания, Италия, Украина

Группа B

  • 1-й тур, 27 июня. 15:30. Испания – Украина – 6:4
  • 2-й тур, 28 июня. 15:30. Италия – Украина – 1:2
  • 3-й тур. 29 июня. 15:30. Испания – Италия – 0:0 (пен. 4:2)

Турнирная таблица

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Источник Украинская ассоциация футбола
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DK1961
А мужская сборная опозорилась. Увы...
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0
⬆️
 Пример для мальчиков. Хотя там тоже ждут результата других.)
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