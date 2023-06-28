Пляжный футбол. Женская сборная Украины одержала важную победу над Италией

28 июня в 15:30 состоялся матч 2-го тура Европейских игр 2023 между женскими сборными Италии и Украины по пляжному футболу.

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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

По регламенту соревнований – 6 женских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–6 места.

Сборная Украины стартовала на турнире с поражения от Испании (4:6), однако одержала важную победу над Италией (2:1). Распределение мест в группе решится 29 июня в поединке между Италией и Испанией.

Первый период прошел при небольшом преимуществе украинок, нанесших на три удара по воротам больше, чем их соперницы (8:5), однако на табло остались нули. Во второй 12-минутке снова украинские девушки создали больше моментов, но безрезультатно.

В начале третьего периода итальянка Катарина Барджи вывела свою команду вперед. Спасительницей же сине-желтых выступила Юлия Дехтярь. Дважды за минуту она отправила мяч в ворота соперниц.

В результате – 2:1 в пользу сборной Украины, и команда сохраняет шансы на медали Европейских игр.

29 июня у сборной Украины – день отдыха. Между собой в группе В сыграют команды Италии и Испании. Полуфиналы и игра за 5 место состоятся в пятницу, 30 июня.

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Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины

Группа А: Польша, Португалия, Чехия

Группа В: Испания, Италия, Украина

Группа B

1-й тур, 27 июня. 15:30. Испания – Украина – 6:4

2-й тур, 28 июня. 15:30. Италия – Украина – 1:2

Голы: Барджи (26) – Дехтяр (33, 34).

Италия: Галлони, Руотоло, Барджи, Пиза, Майорка, Йанелла, Феррацца, Сантос, Веккйоне, Саджон, Натиккйони, Привитера.

Украина: Терех, Кислова, Тихонова, Дехтяр, Костюк, Выпасняк, Кирильчук, Клипаченко, Дубицкая, Шульга, Василюк, Бабенко.

Предупреждения: Натиккйони (29), Веккйоне (36) – Дубицкая (33), Шульга (34), Костюк (36).

Удаления: Шульга (34, второе предупреждение)