Пляжный футбол. Женская сборная Украины одержала важную победу над Италией
Дубль Юлии Дехтяр позволяет команде Украины и далее претендовать на медали
28 июня в 15:30 состоялся матч 2-го тура Европейских игр 2023 между женскими сборными Италии и Украины по пляжному футболу.
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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
По регламенту соревнований – 6 женских сборных на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а неудачники сразятся за 5–6 места.
Сборная Украины стартовала на турнире с поражения от Испании (4:6), однако одержала важную победу над Италией (2:1). Распределение мест в группе решится 29 июня в поединке между Италией и Испанией.
Первый период прошел при небольшом преимуществе украинок, нанесших на три удара по воротам больше, чем их соперницы (8:5), однако на табло остались нули. Во второй 12-минутке снова украинские девушки создали больше моментов, но безрезультатно.
В начале третьего периода итальянка Катарина Барджи вывела свою команду вперед. Спасительницей же сине-желтых выступила Юлия Дехтярь. Дважды за минуту она отправила мяч в ворота соперниц.
В результате – 2:1 в пользу сборной Украины, и команда сохраняет шансы на медали Европейских игр.
29 июня у сборной Украины – день отдыха. Между собой в группе В сыграют команды Италии и Испании. Полуфиналы и игра за 5 место состоятся в пятницу, 30 июня.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины
- Группа А: Польша, Португалия, Чехия
- Группа В: Испания, Италия, Украина
Группа B
1-й тур, 27 июня. 15:30. Испания – Украина – 6:4
2-й тур, 28 июня. 15:30. Италия – Украина – 1:2
Голы: Барджи (26) – Дехтяр (33, 34).
Италия: Галлони, Руотоло, Барджи, Пиза, Майорка, Йанелла, Феррацца, Сантос, Веккйоне, Саджон, Натиккйони, Привитера.
Украина: Терех, Кислова, Тихонова, Дехтяр, Костюк, Выпасняк, Кирильчук, Клипаченко, Дубицкая, Шульга, Василюк, Бабенко.
Предупреждения: Натиккйони (29), Веккйоне (36) – Дубицкая (33), Шульга (34), Костюк (36).
Удаления: Шульга (34, второе предупреждение)
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