Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер

Донецкий «Шахтер» почти определился с главным тренером. Команду возглавит нидерландский наставник Патрик ван Леувен. Особенности этого тренера – умение работать с молодыми футболистами, раскрывать молодежь. Следует ждать от нидерландца появления и прогресса в первой команде молодых игроков.

Соответственно, из этого будет исходить трансферная политика клуба. Часть футболистов, которых привел бывший тренер, и возрастные игроки имеют шансы этим летом покинуть «Шахтер». Первым таким игроком стал вратарь Алексей Шевченко, с которым не продлили контракт, а сегодня стало известно, что «Шахтер» покинул хорват Невен Джурасек, которого привел в клуб Игор Йовичевич. Продолжение обязательно последует.

Анатолий Трубин/ Даниил Сикан/ Валерий Бондарь

Контракт вратаря действует еще год. Новое соглашение Трубин пока подписывать не хочет, понимая, что на него есть спрос в Европе. С небольшим сроком контракта цена на голкипера не может быть высокой или завышенной. Это для него шанс на переход в ведущий чемпионат. Все мы знаем, что «Шахтер» продает своих футболистов тяжело и дорого.

Менеджеры клуба готовились к возможному уходу основного вратаря. Зимой за серьезные деньги из «Ворсклы» пришел Дмитрий Ризнык. Голкиперская рокировка у «Шахтера» – только вопрос времени.

У Сикана и Бондаря аналогичная ситуация по контракту. Новые соглашения не спешат подписывать. Здесь «Шахтер» может оказаться в заложниках. Если не продаст этих футболистов летом, то год спустя может потерять бесплатно.

Даниил сейчас играет на молодежном Евро. Его интересы представляет итальянское агентство GG11. Есть все шансы, что они найдут ему команду в Италии. С Бондарем все сложнее. Его игра пока не смотрится слишком надежно, чтобы иметь большие перспективы куда-либо переходить. Кроме того, в «Шахтере» не так много центральных правоногих защитников.

Виктор Корниенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Корниенко

Защитник, которому шанс в «Шахтере» когда-то дал Луиш Каштру. Травма Исмаили позволила тогдашнему тренеру донецкой команды обратить внимание на левых защитников в системе клуба. Корниенко имел статус чемпиона мира U-20. Уже набрался опыта, проведя один сезон в Мариуполе.

Достаточно неожиданно Виктор смог заиграть в первой команде «Шахтера». Провел отличный гостевой матч против «Реала». Все испортилось после травмы, полученной в матче против «Динамо», когда его грубо сбил капитан киевлян Сергей Сидорчук.

После этого Корниенко выпал на продолжительное время. Потом еще и порвал «кресты». Клуб на эту позицию левого защитника подписал другого игрока – бывшего динамовца Михайличенко. Слева может играть и Матвиенко. С приходом Ракицкого такая опция стала очень актуальной. Плюс, в системе клуба есть талантливый левый защитник – Андрей Булеза. Думаю, что новый тренер команды Ван Леувен будет давать ему шансы в первой команде.

Немало важным фактором для будущего Корниенко является потасовка в матче против «Днепра-1». Он там много махал ногами. Я думаю, что у него есть хорошие шансы получить длительную дисквалификацию. Тогда смысла рассчитывать на игрока не будет совсем.

Лукас Тейлор

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Тейлор

Летом «Шахтер» искал игрока на позицию правого защитника. Никто не знал, сможет ли на этой позиции заиграть полноценно Ефим Конопля, до этого на таком уровне не игравший. В Украине найти усиление на эту позицию было невозможно

Поэтому обратили внимание на Тейлора. Он адаптирован к жизни в Украине. В свое время играл за ФК «Львов», затем «Днепр-1». Йовичевич работал с ним вместе в Днепре. Понимал уровень и потенциал футболиста. Бразилец со своим опытом должен был страховать Коноплю, если у того возникнут проблемы. Ефим смог себя проявить. Поэтому Тейлор превратился в дублера. Зимой на эту позицию взяли грузина Гочолейшвили. Третий правый защитник «горнякам» вряд ли нужен. Шансы покинуть клуб у Тейлора самые большие.

«Шахтер» подписал бразильца на год в аренду. По сообщениям СМИ, чемпионский титул и определенное количество сыгранных минут обязывают выкупить бразильца у ПАОКа. После этого нужно думать, где пристроить Тейлора.

Андрей Тотовицкий

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Тотовицкий

Этот игрок стал одним из главных разочарований в прошлом сезоне. Опытный футболист, индивидуально сильный. Наверное, он должен был стать важным игроком для «Шахтера» в прошлом сезоне. Но полностью проиграл конкуренцию, как на фланге, так и в середине поля. Сейчас молодые игроки выглядят гораздо интереснее Тотовицкого.

Идея с приглашением Патрика ван Леувена во многом заключается в развитии молодых игроков. Андрею уже 30 лет. Перспективы у него нет. Класса, как такового, тоже. Потому что он остается нестабильным и склонным к травмам. Крыськив, Судаков выглядят не только перспективнее, но обросли определенным классом. Конкурировать с ними Андрей вряд ли сможет. В роли игрока ротации на этой позиции нужно развивать Очеретько.

Дмитрий Топалов

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Топалов

Игрок с великолепными скоростными качествами. Был одним из лидеров «Мариуполя», но в «Шахтере» заиграть не смог. Прошлый сезон сначала сидел за спиной Мудрика, а после трансфера Михаила в АПЛ не смог зарекомендовать себя.

Дмитрию уже 25 лет. Нужно постоянно играть, иметь какую-нибудь определенность. Сидеть в таком возрасте на скамейке запасных абсолютно бесперспективно. Если он не смог заиграть, когда «горняки» потеряли сначала иностранцев, а потом Мудрика, то сейчас уже особо не на что надеяться. Нужно себя искать в клубе более низкого уровня и не терять время.

Иван Петряк

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк (№ 34)

Прошлым летом «Шахтер» формировал новую команду. Клуб потерял своих иностранцев. Особенно болезненными были потери на флангах атаки, где играли Соломон, Тете и Нерес. Нужно было как-то компенсировать эти потери. Рынок игроков в Украине ограничен. Надо было искать усиление за границей.

Петряк в свое время зажигал в Венгрии сначала в составе «Ференцвароша», а затем «Фехервара». У него оставался год контракта с клубом из Будапешта. Потому никто не держался за футболиста.

В «Шахтере» рассчитывали, что благодаря своему опыту Петряк сможет приносить пользу команде. Но особенно ничего не вышло. Иван начал терять главный свой козырь - скорость. Без нее превратился в очень среднего игрока. Кроме того, у вингера в течение сезона было очень много травм. Неясно, сможет ли он начать подготовку к сезону.

Сейчас есть все шансы, что в команду должен вернуться Кащук. Есть Зубков, Швед, Тоиров, может на фланге играть Крыськив. Конкуренция огромна. По большому счету, места Петряку нет. На первых ролях он уже вряд ли будет, а в ротации нужно делать ставку на молодых игроков. Есть такое впечатление, что Иван уже не тянет уровень нынешнего «Шахтера». Требуется клуб уровнем пониже.

Андрей Борячук

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Борячук

Форвард, который подавал огромные надежды, но пока так и не смог реализоваться во взрослом футболе. Борячук больше известен своей личной жизнью, чем футбольными подвигами.

У «Шахтера» нет проблемы с форвардами. Есть три центрфорварда – Траоре, Сикан и Келси. Здесь, скорее всего, из этой тройки кто-то может покинуть команду из-за нехватки игрового времени. Места для Андрея маловато. Тем более, что у него контракт завершается. Смысла продолжать его нет. Нужно переходить в клуб более низкого уровня.

Сергей ТИЩЕНКО