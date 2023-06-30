Сборная Украины U-21 прибыла в Клуж-Напоку на четвертьфинальный матч

Молодежная сборная Украины U-21 находится в ожидании своего следующего испытания. Четвертьфинальный поединок Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на Клуж-Арене в городе Клуж-Напока в 22:00 по киевскому времени.

Подопечные Руслана Ротаня свой третий матч групповой стадии финального турнира чемпионата Европы 2023 провели во вторник, сыграв вничью с Испанией (2:2). Учитывая предыдущие победы над сборными Хорватии (2:0) и Румынии (1:0), сине-желтые получили в итоге 7 очков и заняли в своей группе второе место, уступив испанцам общую разницу забитых и пропущенных мячей.

Согласно сетке, украинская команда вышла на победителя квартета D. Им стала Франция, которая в третьем туре разбила Швейцарию (4:1) и набрала в общей сложности 9 очков.

В среду, 28 июня, для команды был, можно сказать, полувыходной, ребята восстанавливались. В четверг, 29 июня, тренерский штаб вместе с игроками тщательно разобрал матч с Испанией, которая впервые за четыре года в официальных поединках уступила сопернику по такому показателю как владение мячом.

После этого началась непосредственная подготовка к встрече с Францией. В пятницу, 30 июня, утром прошла тренировка, во время которой в общей группе работали все без исключения футболисты, в том числе Михаил Мудрик. Также команда посмотрела видеоматериалы о будущем оппоненте.

30 июня к вечеру украинская делегация самолетом перебралась из Бухареста в Клуж-Напоку. В субботу, 1 июля, на «Клуж-Арене» запланирована предматчевая тренировка, а игра состоится в воскресенье, 2 июля, и начнется в 22:00.