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  4. Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
Уимблдон
30 июня 2023, 12:28 | Обновлено 30 июня 2023, 12:37
1109
3

Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне

Состоялась жеребьевка основной сетки

30 июня 2023, 12:28 | Обновлено 30 июня 2023, 12:37
1109
3
Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В четверг, 30 июня, состоялась жеребьевка Уимблдонского турнира.

В основной сетке женского турнира Украина будет представлена пятью теннисистками. По рейтингу в основу прошли Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл. Элина Свитолина получила уайлд-кард от организаторов.

Ангелина Калинина (№26 WTA) на старте соревнований сразится против Джессики Бузас Манейро из Испании (№167 WTA), которая прошла квалификацию.

Марта Костюк (№35 WTA) начнет соревнования встречей с восьмой сеяной Марией Саккари из Греции.

Леся Цуренко (№56 WTA) стартует матчем проти Клер Лю из США (№95 WTA).

Катерина Байндл (№86 WTA) в первом раунде сыграет с Лейлой Фернандес из Канады (№96 WTA).

Элина Свитолина (№75 WTA) вернется на корты Лондона матчем против легендарной американки Винус Уильямс (№554 WTA), которая тоже получила уайлд-кард.

Соревнования в основной сетке одиночного турнира стартуют 3 июля.

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Уимблдон-2023 Джессика Бузас Манейро Ангелина Калинина Марта Костюк Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
Жереб Марти, хоч і цілком заслужений, викликає лише посмішку; жереб Еліни - ностальгію; решта поборються, але фаворитом будь-яку з українок у своїй парі назвати важко. Мабуть, прохід хоча би двох у наступне коло можна буде вважати успіхом.
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0
Maxym Mochuk
Хороші пари!
Костюк може нарешті зробити прорив. 
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0
u6464u
якщо трое залишаться після першого кола, то це буде успіх для наших .
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0
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