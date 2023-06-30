Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне

В четверг, 30 июня, состоялась жеребьевка Уимблдонского турнира.

В основной сетке женского турнира Украина будет представлена пятью теннисистками. По рейтингу в основу прошли Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл. Элина Свитолина получила уайлд-кард от организаторов.

Ангелина Калинина (№26 WTA) на старте соревнований сразится против Джессики Бузас Манейро из Испании (№167 WTA), которая прошла квалификацию.

Марта Костюк (№35 WTA) начнет соревнования встречей с восьмой сеяной Марией Саккари из Греции.

Леся Цуренко (№56 WTA) стартует матчем проти Клер Лю из США (№95 WTA).

Катерина Байндл (№86 WTA) в первом раунде сыграет с Лейлой Фернандес из Канады (№96 WTA).

Элина Свитолина (№75 WTA) вернется на корты Лондона матчем против легендарной американки Винус Уильямс (№554 WTA), которая тоже получила уайлд-кард.

Соревнования в основной сетке одиночного турнира стартуют 3 июля.