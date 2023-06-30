Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе

Как стало известно Sport.ua, «Динамо» в первой части сезона рассматривает вариант базироваться в Одессе, на базе «Черноморца». По нашей информации, матчи Лиги конференций киевляне планируют проводить в Молдове или Румынии, поэтому для лучшей логистики рассматривается вариант с тем, чтобы часть сезона «бело-синие» провели в Одессе. Домашние матчи подопечные Луческу будут проводить на стадионе «Черноморец».

Напомним, что в прошлом сезоне киевляне проводили домашние матчи еврокубков в Польше, тратя много времени на дорогу. Этот опыт Луческу считает отрицательным. По его мнению, неудачная логистика стала одной из причин провала в прошлом сезоне.

Что касается еврокубков, то приоритетом для «Динамо» является Кишинев. Однако смогут ли играть динамовцы там, будет зависеть от того, смогут ли местные команды пробиться в групповую стадию еврокубков. Запасным вариантом является Румыния.

Напомним, что киевляне уже вышли из отпуска. До 3-го июля команда будет работать на тренировочной базе в Конча-Заспе, а потом отправится на трехнедельный сбор в Австрию.