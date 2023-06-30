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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 14:28 | Обновлено 30 июня 2023, 14:35
2045
16

Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе

Клуб разместится на базе «Черноморца»

30 июня 2023, 14:28 | Обновлено 30 июня 2023, 14:35
2045
16
Динамо в первой части сезона планирует базироваться в Одессе
ФК Динамо

Как стало известно Sport.ua, «Динамо» в первой части сезона рассматривает вариант базироваться в Одессе, на базе «Черноморца». По нашей информации, матчи Лиги конференций киевляне планируют проводить в Молдове или Румынии, поэтому для лучшей логистики рассматривается вариант с тем, чтобы часть сезона «бело-синие» провели в Одессе. Домашние матчи подопечные Луческу будут проводить на стадионе «Черноморец».

Напомним, что в прошлом сезоне киевляне проводили домашние матчи еврокубков в Польше, тратя много времени на дорогу. Этот опыт Луческу считает отрицательным. По его мнению, неудачная логистика стала одной из причин провала в прошлом сезоне.

Что касается еврокубков, то приоритетом для «Динамо» является Кишинев. Однако смогут ли играть динамовцы там, будет зависеть от того, смогут ли местные команды пробиться в групповую стадию еврокубков. Запасным вариантом является Румыния.

Напомним, что киевляне уже вышли из отпуска. До 3-го июля команда будет работать на тренировочной базе в Конча-Заспе, а потом отправится на трехнедельный сбор в Австрию.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Maxym Mochuk
Логічне рішення. Глядачів і так не пускають на трибуни. 
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+6
DK1961
И опять на ветке засилье убогих ржавых! Если вы так ненавидите и презираете Динамо, зачем столько внимание уделяете каждому чиху про Динамо!?! Успокойтесь уже и думайте скорее о последствиях  снятия с должностей ОПГ УФ. Для вас это важнее, а то лохметову придется опять подкупать и перекупать новое руководство. Хлопотно, затратно, полных гарантий нет... А без этого ваши фейковые чемпионы  успехов добиваться ну никак не смогут
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
все логично, думаю в Молдове и  Румынии и болельщики наши смогут поддержать самый титулованный клуб Украины !
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
это какая то новая фишка сайта, что под каждым моим комментом обтирается парочка альтернативно одаренных?
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+4
FunnyCat_____
и да, Динамо Киев, помимо того что является самым популярным клубом страны, так же и самая титулованная команда Украины - в этом может убедиться любой кто имеет выход в интернет и умение считать на уровне первого класса.
Хотя, видимо такой набор качеств доступен не всем! 
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+2
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kadaad
Очередная придумка цыгана про то, из-за чего  обделались в прошлом сезоне!
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-3
AK..228
О, ну якщо згадали про логістику - то явна націлилися на перемогу в ЛК
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-3
FootFun
Як там фани Динамо казали на Шахтар? Виходить тепер Динамо це циганській табір
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-7
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Витя Леоненко
ФК динамо (рынок привоз  г .Одесса )
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-9
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