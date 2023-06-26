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  4. Игроки Динамо вышли из отпуска. Команда начинает подготовку к сезону
Украина. Премьер лига
26 июня 2023, 11:29 |
676
2

Игроки Динамо вышли из отпуска. Команда начинает подготовку к сезону

Пока что игроки проходят медобследование

26 июня 2023, 11:29 |
676
2
Игроки Динамо вышли из отпуска. Команда начинает подготовку к сезону
ФК Динамо Киев

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что киевляне 26 июня вышли из отпуска и начинают подготовку к новому сезону.

Сегодня медобследование пройдет первая группа футболистов из 13 человек: Александр Андриевский, Денис Гармаш, Владислав Дубинчак, Богдан Леднев, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Денис Попов, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Антон Боль, Назар Волошин, Максим Дячук и вернувшийся из аренды в «Заре» Сергей Булеца.

Отметим в списке Караваева, который близок к подписанию нового контракта. Кроме Булецы из аренды в «Заре» вернется Владимир Бражко, но сейчас хавбек выступает на молодежном Евро.

Вечером состоится первая после отпуска тренировка. 2 июля команда отправится на сбор в Австрию.

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Источник ФК Динамо Киев
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