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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 14:17 |
3053
8

Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина

Это, ни много ни мало, «Манчестер Сити»

30 июня 2023, 14:17 |
3053
8
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на голкипера «Шахтера» Анатолия Трубина. По информации ТаТоТаке, это «Манчестер Сити», при чем интерес чемпионов Англии является наиболее предметным.

Вчера сообщалось о том, что на Трубина претендуют «Интер» и два клуба АПЛ, один из которых – «Челси». По мнению итальянских СМИ, сумма возможного трансфера Трубина составит примерно 10 миллионов евро.

Это связано с тем, что контракт Трубина с «Шахтером» истекает летом 2024 года, и продлевать его 21-летний вратарь не намерен.

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Анатолий Трубин Манчестер Сити Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Челси Интер Милан
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 8
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Burevestnik
продовження серіалу "Сага про Трубіна", 
серія №3 :  "МанСіті чи Челсі". 
=
можливо краще перехід не в такі імениті клуби, але основним воротарем? 
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+4
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Vladislav Pohily
Це все круто, але якщо буде першим номером, а не як Лунін.
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+3
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zhyr
Особисто мені Лунін в його роки більше подобався. Перейшов в Реал і все. Якщо Трубін хоче грошей і титулів, це буде прекрасний варіант. Якщо хоче грати, то прям не знаю.
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+1
fedd1979
Взагалі нервуюся. коли тут (причому доволі багато) пишуть на користь Бущана порівняно з Трубіним. Дуже багато  собак на нього навішали за Македонію. Але за що? За пенальті чи шалено вдалий удар? А скільки він врятував у першому таймі. Пригадаймо, бущан постійно лажив у міжнародних матчах "Динамо". Та й у чому проблема? Хай хоч хтось проявить до нього предметну увагу. Це найголовніша відповідь.
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-2
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