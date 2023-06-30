Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Это, ни много ни мало, «Манчестер Сити»
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на голкипера «Шахтера» Анатолия Трубина. По информации ТаТоТаке, это «Манчестер Сити», при чем интерес чемпионов Англии является наиболее предметным.
Вчера сообщалось о том, что на Трубина претендуют «Интер» и два клуба АПЛ, один из которых – «Челси». По мнению итальянских СМИ, сумма возможного трансфера Трубина составит примерно 10 миллионов евро.
Это связано с тем, что контракт Трубина с «Шахтером» истекает летом 2024 года, и продлевать его 21-летний вратарь не намерен.
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можливо краще перехід не в такі імениті клуби, але основним воротарем?