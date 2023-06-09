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  4. Сборная прилетела в Бремен, Украина побеждает в socca, замена Йовичевичу
Другие новости
09 июня 2023, 06:00 |
262
0

Сборная прилетела в Бремен, Украина побеждает в socca, замена Йовичевичу

Главные новости за 8 июня на Sport.ua

09 июня 2023, 06:00 |
262
0
Сборная прилетела в Бремен, Украина побеждает в socca, замена Йовичевичу
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 8 июня. –

1. ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
Владислав Кочергин и Виталий Миколенко присоединились к команде в Варшаве

2. Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ
В матче 1/16 финала ЧМ по socca сине-желтые обыграли соперника со счетом 3:1

3А. Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
Польская теннисистка будет защищать прошлогодний титул

3Б. Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос
Каролина Мухова обыграла еще одну представительницу топ-10 и сразится за титул

4. Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
Аргентинский специалист составил список неприкасаемых футболистов

5. Украина узнала соперников в элит-раунде квалификации ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины попала в группу B с командами Польши, Сербии и Бельгии

6А. Вместо Йовичевича. Шахтер заинтересован в услугах наставника Фейеноорда
Руководство «горняков» серьезно обсуждает назначение Арне Слота

6Б. Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера
Винченцо Итальяно или Дженнаро Гаттузо рассматриваются на замену Йовичевича

6В. Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
После выигрыша чемпионства «Шахтер» решил сменить тренера

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист прекратил сотрудничество с Огненовичем
46-летний сербский специалист ушел в связи с семейными обстоятельствами

7Б. Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге
Харьковскую команду возглавит Андрей Анищенко, тренер юношей U-19

8. Из Реала в Галатасарай. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции
Винисиус Тобиас покидает Мадрид, и вскоре может оказаться в Стамбуле

9. НБА. Денвер повел в счете в финале плей-офф с Майами
Сыгран третий матч финальной серии

10. Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
Артем ехал на Кипр, чтоб перезагрузиться, а возвращается с серьезной травмой и туманной перспективой

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Источник Sport.ua
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