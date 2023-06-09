Сборная прилетела в Бремен, Украина побеждает в socca, замена Йовичевичу
Главные новости за 8 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 8 июня. –
1. ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
Владислав Кочергин и Виталий Миколенко присоединились к команде в Варшаве
2. Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ
В матче 1/16 финала ЧМ по socca сине-желтые обыграли соперника со счетом 3:1
3А. Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
Польская теннисистка будет защищать прошлогодний титул
3Б. Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос
Каролина Мухова обыграла еще одну представительницу топ-10 и сразится за титул
4. Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси
Аргентинский специалист составил список неприкасаемых футболистов
5. Украина узнала соперников в элит-раунде квалификации ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины попала в группу B с командами Польши, Сербии и Бельгии
6А. Вместо Йовичевича. Шахтер заинтересован в услугах наставника Фейеноорда
Руководство «горняков» серьезно обсуждает назначение Арне Слота
6Б. Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера
Винченцо Итальяно или Дженнаро Гаттузо рассматриваются на замену Йовичевича
6В. Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
После выигрыша чемпионства «Шахтер» решил сменить тренера
7А. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист прекратил сотрудничество с Огненовичем
46-летний сербский специалист ушел в связи с семейными обстоятельствами
7Б. Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге
Харьковскую команду возглавит Андрей Анищенко, тренер юношей U-19
8. Из Реала в Галатасарай. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции
Винисиус Тобиас покидает Мадрид, и вскоре может оказаться в Стамбуле
9. НБА. Денвер повел в счете в финале плей-офф с Майами
Сыгран третий матч финальной серии
10. Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
Артем ехал на Кипр, чтоб перезагрузиться, а возвращается с серьезной травмой и туманной перспективой
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем ехал на Кипр, чтоб перезагрузиться, а возвращается с серьезной травмой и туманной перспективой
В клубе сохраняют молчание