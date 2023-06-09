Сборная прилетела в Бремен, Украина побеждает в socca, замена Йовичевичу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 8 июня. –

1. ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа

Владислав Кочергин и Виталий Миколенко присоединились к команде в Варшаве

2. Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ

В матче 1/16 финала ЧМ по socca сине-желтые обыграли соперника со счетом 3:1

3А. Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира

Польская теннисистка будет защищать прошлогодний титул

3Б. Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос

Каролина Мухова обыграла еще одну представительницу топ-10 и сразится за титул

4. Что ждет Мудрика? Почеттино назвал 12 игроков, которые останутся в Челси

Аргентинский специалист составил список неприкасаемых футболистов

5. Украина узнала соперников в элит-раунде квалификации ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Украины попала в группу B с командами Польши, Сербии и Бельгии

6А. Вместо Йовичевича. Шахтер заинтересован в услугах наставника Фейеноорда

Руководство «горняков» серьезно обсуждает назначение Арне Слота

6Б. Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера

Винченцо Итальяно или Дженнаро Гаттузо рассматриваются на замену Йовичевича

6В. Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов

После выигрыша чемпионства «Шахтер» решил сменить тренера

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист прекратил сотрудничество с Огненовичем

46-летний сербский специалист ушел в связи с семейными обстоятельствами

7Б. Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге

Харьковскую команду возглавит Андрей Анищенко, тренер юношей U-19

8. Из Реала в Галатасарай. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции

Винисиус Тобиас покидает Мадрид, и вскоре может оказаться в Стамбуле

9. НБА. Денвер повел в счете в финале плей-офф с Майами

Сыгран третий матч финальной серии

10. Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?

Артем ехал на Кипр, чтоб перезагрузиться, а возвращается с серьезной травмой и туманной перспективой