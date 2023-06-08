Из Реала в Галатасарай. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции

19-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас, который последние полтора года на правах аренды провел в резервной команде мадридского «Реала», покинет Испанию, однако в Украину не вернется.

Сообщается, что интерес к Тобиасу проявляет «Галатасарай», который подыскивает потенциальную замену для своего правого фулбека Саши Боэ, ведь тот, в свою очередь, вскоре может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.

Контракт Винисиуса Тобиаса с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. Его текущая оценочная стоимость на Transfermarkt равна 3 миллионам евро.