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  4. Из Реала в Галатасарай. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции
Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 09:42 |
728
0

Из Реала в Галатасарай. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции

Винисиус Тобиас покидает Мадрид, и вскоре может оказаться в Стамбуле

08 июня 2023, 09:42 |
728
0
Из Реала в Галатасарай. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

19-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас, который последние полтора года на правах аренды провел в резервной команде мадридского «Реала», покинет Испанию, однако в Украину не вернется.

Сообщается, что интерес к Тобиасу проявляет «Галатасарай», который подыскивает потенциальную замену для своего правого фулбека Саши Боэ, ведь тот, в свою очередь, вскоре может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.

Контракт Винисиуса Тобиаса с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. Его текущая оценочная стоимость на Transfermarkt равна 3 миллионам евро.

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Источник Takvim
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