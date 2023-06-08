Из Реала в Галатасарай. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции
Винисиус Тобиас покидает Мадрид, и вскоре может оказаться в Стамбуле
19-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас, который последние полтора года на правах аренды провел в резервной команде мадридского «Реала», покинет Испанию, однако в Украину не вернется.
Сообщается, что интерес к Тобиасу проявляет «Галатасарай», который подыскивает потенциальную замену для своего правого фулбека Саши Боэ, ведь тот, в свою очередь, вскоре может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.
Контракт Винисиуса Тобиаса с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года. Его текущая оценочная стоимость на Transfermarkt равна 3 миллионам евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинского форварда хотят подписать «Торино», «Удинезе», «Салернитана» и «Болонья»
Руководство клуба подписало контракт с колледжом имени Поддубного