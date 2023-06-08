Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера «Шахтера»:

«Один из самых желанных в «Шахтере» кандидатов на замену Игорю Йовичевичу – это их же обидчик в еврокубках – Арне Слот из «Фейеноорда». Хотя убедить его переехать в УПЛ – задача не из легких, учитывая, что недавно он отказал представителю АПЛ «Тоттенхэму».

Также рассматривается вариант с приглашением итальянца. Думаю, это вчерашний финалист Лиги конференций Винченцо Итальяно из «Фиорентины». Он был вторым в шорт-листе два года назад, в случае отказа Роберто Де Дзерби.

По другим данным, этот итальянец – безработный ныне Дженнаро Гаттузо, приглашая которого не нужно платить компенсацию.

Патрик Ван Леувен – это тоже не бесплатный вариант. В его действующем контракте с «Зарей» прописана клаусула. И, кажется, она чуть больше 1 млн евро», – сообщил в своем Telegram-канале Игорь Бурбас.

Ранее сообщалось, что хорватский специалист Игор Йовичевич покинет донецкую команду.