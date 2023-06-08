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  4. Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера
Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 13:55 |
2895
8

Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера

Винченцо Итальяно или Дженнаро Гаттузо рассматриваются на замену Йовичевича

08 июня 2023, 13:55 |
2895
8
Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера «Шахтера»:

«Один из самых желанных в «Шахтере» кандидатов на замену Игорю Йовичевичу – это их же обидчик в еврокубках – Арне Слот из «Фейеноорда». Хотя убедить его переехать в УПЛ – задача не из легких, учитывая, что недавно он отказал представителю АПЛ «Тоттенхэму».

Также рассматривается вариант с приглашением итальянца. Думаю, это вчерашний финалист Лиги конференций Винченцо Итальяно из «Фиорентины». Он был вторым в шорт-листе два года назад, в случае отказа Роберто Де Дзерби.

По другим данным, этот итальянец – безработный ныне Дженнаро Гаттузо, приглашая которого не нужно платить компенсацию.

Патрик Ван Леувен – это тоже не бесплатный вариант. В его действующем контракте с «Зарей» прописана клаусула. И, кажется, она чуть больше 1 млн евро», – сообщил в своем Telegram-канале Игорь Бурбас.

Ранее сообщалось, что хорватский специалист Игор Йовичевич покинет донецкую команду.

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Патрик ван Леувен назначение тренера Игорь Бурбас Арне Слот Дженнаро Гаттузо Винченцо Итальяно Игор Йовичевич Шахтер Донецк
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 8
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Gargantua
Гаттузо это жир ))
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+1
SuperMario
Слот??? Отказал Шпорам и тут вдруг решится поехать в воюющую страну,вместо того,что бы готовить симпотную команду к лч..Ну если Ахметов в состоянии предложить ему зп как Симеоне,то я поверю.. Почти тоже самое можно сказать и про Итальяно,та даже не уверен,что Гаттузо решится ехать хотя у него явно не гора из предложений,а он ведь еще и игроков будет требовать как в Валенсии..Короче лям заре заплятят и тренер готов.
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+1
norma_zap
🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆
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+1
barca_messi
Під нового тренера трошки скупитися доведеться. Чи готовий Ахмєтов до цього?
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+1
виталий жалыбин
ой но не гаттузо же он провалился везде
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+1
olex.mykhailov
Поставте вже Срну, нехай покаже свою проф придатність
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+1
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