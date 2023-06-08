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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 13:18 |
648
5

Вместо Йовичевича. Шахтер заинтересован в услугах наставника Фейеноорда

Руководство «горняков» серьезно обсуждает назначение Арне Слота

08 июня 2023, 13:18 |
648
5
Вместо Йовичевича. Шахтер заинтересован в услугах наставника Фейеноорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Руководство донецкого футбольного клуба «Шахтера» серьезно рассматривает вариант с назначением Арне Слота на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». Сейчас 44-летний нидерландский специалист возглавляет «Фейеноорд». Ранее сообщалось, что Слот может возглавить «Тоттенхэм», однако, по информации источника, переговоры со «шпорами» прервались после того, как коуч заявил о желании руководить всеми процессами в клубе.

Слот вместе с «Фейеноордом» в этом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги Европы, выбив «Шахтер» (1:1, 7:1) в 1/8 финала, а также выиграл чемпионат Нидерландов.

Интересно, что в мае 2023 год Арне Слот официально продлил контракт с «Фейеноордом» до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что хорватский специалист Игор Йовичевич покинет донецкую команду.

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Фейеноорд назначение тренера Шахтер Донецк Игор Йовичевич
Источник ТаТоТаке
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Умник
Евгений Миронов говорил "Сеня Дичь"
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Springfield
Почему не Клоппа?
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Tom😼
 7:1
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