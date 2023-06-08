Вместо Йовичевича. Шахтер заинтересован в услугах наставника Фейеноорда
Руководство «горняков» серьезно обсуждает назначение Арне Слота
Руководство донецкого футбольного клуба «Шахтера» серьезно рассматривает вариант с назначением Арне Слота на пост главного тренера команды.
Об этом сообщает «ТаТоТаке». Сейчас 44-летний нидерландский специалист возглавляет «Фейеноорд». Ранее сообщалось, что Слот может возглавить «Тоттенхэм», однако, по информации источника, переговоры со «шпорами» прервались после того, как коуч заявил о желании руководить всеми процессами в клубе.
Слот вместе с «Фейеноордом» в этом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги Европы, выбив «Шахтер» (1:1, 7:1) в 1/8 финала, а также выиграл чемпионат Нидерландов.
Интересно, что в мае 2023 год Арне Слот официально продлил контракт с «Фейеноордом» до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что хорватский специалист Игор Йовичевич покинет донецкую команду.
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