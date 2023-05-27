Нидерланды27 мая 2023, 10:11 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Фейенорд продлил контракт с главным тренером
Арне Слот останется в клубе
27 мая 2023, 10:11 |
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«Фейенорд» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Арне Слотом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Поставив подпись под новым соглашением, Слот поставил точку в слухах относительно его возможного перехода в «Тоттенхэм».
Слот возглавляет «Фейенорд» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне 44-летний специалист привел команду к чемпионству в Эредивизие.
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