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Нидерланды
27 мая 2023, 10:11 |
132
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фейенорд продлил контракт с главным тренером

Арне Слот останется в клубе

27 мая 2023, 10:11 |
132
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фейенорд продлил контракт с главным тренером
ФК Фейенорд

«Фейенорд» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Арне Слотом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Поставив подпись под новым соглашением, Слот поставил точку в слухах относительно его возможного перехода в «Тоттенхэм».

Слот возглавляет «Фейенорд» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне 44-летний специалист привел команду к чемпионству в Эредивизие.

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Фейеноорд Арне Слот продление контракта
Источник ФК Фейенорд
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