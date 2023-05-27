ОФИЦИАЛЬНО. Фейенорд продлил контракт с главным тренером

«Фейенорд» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Арне Слотом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Поставив подпись под новым соглашением, Слот поставил точку в слухах относительно его возможного перехода в «Тоттенхэм».

Слот возглавляет «Фейенорд» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне 44-летний специалист привел команду к чемпионству в Эредивизие.