Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов

Журналист Роман Бебех сообщил новые подробности о возможном увольнении Игоря Йовичевича с должности главного тренера «Шахтера».

«Информация о разрыве контакта с Игорем Йовичевичем подтверждается. Это решение президента. Оно уже принято и озвучено. Сейчас у «Шахтера» есть два кандидата. Один тренер – из Европы, очень знакомый «Шахтеру». Не верю, что он сейчас приедет в Украину. И второй, более реальный – уже озвученный в медиа Патрик ван Леувен», – написал Бебех.

Напомним, что Игорь Йовичевич возглавил «Шахтер» в преддверии сезона 2022/23, расторгнув контракт с «Днепром-1». Хорват привел «горняков» к чемпионству в УПЛ, а в Лиге чемпионов донецкий клуб занял третье место в группе, перейдя в плей-офф Лиги Европы. Во втором по значимости евротурнире «горняки» дошли до 1/8 финала.