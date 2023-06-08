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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 12:11 | Обновлено 08 июня 2023, 12:25
3553
7

Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов

После выигрыша чемпионства «Шахтер» решил сменить тренера

08 июня 2023, 12:11 | Обновлено 08 июня 2023, 12:25
3553
7
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Журналист Роман Бебех сообщил новые подробности о возможном увольнении Игоря Йовичевича с должности главного тренера «Шахтера».

«Информация о разрыве контакта с Игорем Йовичевичем подтверждается. Это решение президента. Оно уже принято и озвучено. Сейчас у «Шахтера» есть два кандидата. Один тренер – из Европы, очень знакомый «Шахтеру». Не верю, что он сейчас приедет в Украину. И второй, более реальный – уже озвученный в медиа Патрик ван Леувен», – написал Бебех.

Напомним, что Игорь Йовичевич возглавил «Шахтер» в преддверии сезона 2022/23, расторгнув контракт с «Днепром-1». Хорват привел «горняков» к чемпионству в УПЛ, а в Лиге чемпионов донецкий клуб занял третье место в группе, перейдя в плей-офф Лиги Европы. Во втором по значимости евротурнире «горняки» дошли до 1/8 финала.

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Игор Йовичевич Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Владимир Пидвирный
Дуже порядний тренер і чудова людина. А донецькому мафіозі не підійшов через своє бачення гри, а команда почала грати при ньому, набирати хід. Шкода.
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Макс Максов
Дивно! Але в багатих свої причуди...
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Gargantua
интересно как долго фан клуб Шахтера будет закрывать глазки, ушки и пытаться отрицать реальность обвиняя в продажности Спиваковского, спорт юа и весь мир?
пора отряхнуться и и как ни в чем не бывало хором петь новую песню про то, что Йовичевич им никогда не нравился и правильно хозяин выгнал этого прохвоста.
Скоро и Срна сделает заявление в этом духе.
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Batya
Співаковський топ
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