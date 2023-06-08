Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем

Донецкий «Шахтер» решил прекратить сотрудничество с хорватским наставником Игорем Йовичевичем, информирует ТаТоТаке.

Возглавив коллектив летом 2022 года, Йовичевич привел донецкую команду к золотым медалям УПЛ 2022/23, а на евроарене дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

В качестве замены боссы горняков рассматривают наставника луганской «Зари» Патрика ван Леувена, а также нескольких специалистов из Европы.