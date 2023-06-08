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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 00:05 | Обновлено 08 июня 2023, 00:54
3740
5

Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем

На замену рассматривается наставник луганской «Зари» Патрик ван Леувен

08 июня 2023, 00:05 | Обновлено 08 июня 2023, 00:54
3740
5
Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Донецкий «Шахтер» решил прекратить сотрудничество с хорватским наставником Игорем Йовичевичем, информирует ТаТоТаке.

Возглавив коллектив летом 2022 года, Йовичевич привел донецкую команду к золотым медалям УПЛ 2022/23, а на евроарене дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

В качестве замены боссы горняков рассматривают наставника луганской «Зари» Патрика ван Леувена, а также нескольких специалистов из Европы.

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Игор Йовичевич Шахтер Донецк Патрик ван Леувен Заря Луганск отставка назначение тренера ТаТоТаке выбор редакции
Источник ТаТоТаке
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Spaceman
Ротаня можна на пів-ставки..
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+4
Gargantua
надеюсь, что с ван Леувеном у них не выйдет. Хотя если решились уволить Йовичевича, значит договоренность с голландцем уже есть.
жаль Зарю. Йовичевича не жаль.
Он мерзко поступил с Днепром, теперь так же мерзко с ним поступают в Шахтере. Он получил то, что заслужил.
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+2
lgpaladin
кому-то выгоден скандальчик ))
инсайд то недельной давности.
а тут заново тему подняли и на ребят сослались.
вот так работают профессионалы
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+2
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Выталкиватель парашутистов
Мутная история, как и весь наш футбол... Если это правда, то мы, по всей вероятности , ничего не знаем, в том смысле - почему это произошло, причин может быть сотня. Если это очередной фейк журналистов, то ничего страшного  - почитали  и забыли...
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0
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