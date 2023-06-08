Украина. Премьер лига08 июня 2023, 00:05 | Обновлено 08 июня 2023, 00:54
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Источник: Шахтер прекратил сотрудничество с Йовичевичем
На замену рассматривается наставник луганской «Зари» Патрик ван Леувен
08 июня 2023, 00:05 | Обновлено 08 июня 2023, 00:54
3740
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Донецкий «Шахтер» решил прекратить сотрудничество с хорватским наставником Игорем Йовичевичем, информирует ТаТоТаке.
Возглавив коллектив летом 2022 года, Йовичевич привел донецкую команду к золотым медалям УПЛ 2022/23, а на евроарене дошел до 1/8 финала Лиги Европы.
В качестве замены боссы горняков рассматривают наставника луганской «Зари» Патрика ван Леувена, а также нескольких специалистов из Европы.
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жаль Зарю. Йовичевича не жаль.
Он мерзко поступил с Днепром, теперь так же мерзко с ним поступают в Шахтере. Он получил то, что заслужил.
инсайд то недельной давности.
а тут заново тему подняли и на ребят сослались.
вот так работают профессионалы