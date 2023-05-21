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  4. Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича
Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 10:45 | Обновлено 21 мая 2023, 10:53
443
5

Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича

Зарю может возглавить экс-наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов

21 мая 2023, 10:45 | Обновлено 21 мая 2023, 10:53
443
5
Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича
ФК Заря Луганск. Патрик ван Леувен

Нидерландский наставник луганской Зари Патрик ван Леувен летом может возглавить донецкий «Шахтер», который покинет Игор Йовичевич

По данным ТаТоТаке, президента «Шахтера» Рината Ахметова не устраивает стиль игры команды под руководством Игора Йовичевича.

Сообщается, что босс горняков уже принял решение о приглашении 53-летнего Патрика ван Леувена, который демонстрирует хорошие результаты с «Зарей» – у луганской команды третье место в УПЛ вслед за Шахтером и «Днепром-1».

Вместо ван Леувена летом «Зарю» может возглавить экс-наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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Alex196
С самого начала при Йовичевича была игра у шахтера на бей беги без никакой тактики .Это все знали .Просто если в Украине остальные команды ещё ниже классом то такая игра рано или поздно выручала .А вот на международной арене команды сейчас даже возьмите тех.киприотов что играли против нас все тактически обучены .А игра шахтера против Феййеноорда это вообще смешно .У голландцев звёзд нет но команда подготовлена тактически.
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+1
Alex196
Йовичевич это тренер типа Блохина для которого главное это не тактика а мотивация и я фартовый .Эпоха такой глупости уже прошла 
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0
Gargantua
слухи о том, что Йовичевичу плетут лапти, появились недавно. И похоже они имеют под собой основание.
Если чемпионство будет упущено, то копен дупен.
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0
Zdolaemo
ну то понятно ! растим растим а они потом сваливают ! и на кой нам тренер металиста1925 ? воно ж нiяке ! 
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0
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