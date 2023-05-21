Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича
Зарю может возглавить экс-наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов
Нидерландский наставник луганской Зари Патрик ван Леувен летом может возглавить донецкий «Шахтер», который покинет Игор Йовичевич
По данным ТаТоТаке, президента «Шахтера» Рината Ахметова не устраивает стиль игры команды под руководством Игора Йовичевича.
Сообщается, что босс горняков уже принял решение о приглашении 53-летнего Патрика ван Леувена, который демонстрирует хорошие результаты с «Зарей» – у луганской команды третье место в УПЛ вслед за Шахтером и «Днепром-1».
Вместо ван Леувена летом «Зарю» может возглавить экс-наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов.
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