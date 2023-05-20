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  4. Рекорд по очкам. Заря проводит свой лучший чемпионат в истории Украины
Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 17:30 |
1279
5

Рекорд по очкам. Заря проводит свой лучший чемпионат в истории Украины

Команда набрала 61 пункт

20 мая 2023, 17:30 |
1279
5
Рекорд по очкам. Заря проводит свой лучший чемпионат в истории Украины
ФК Заря

«Заря» объявила о том, что команда Патрика ван Леувена установила рекорд по количеству набранных очков в чемпионатах независимой Украины.

Победа в матче против «Ингульца» позволила «Заре» добраться до отметки в 61 набранный пункт, что является лучшим клубным достижением.

При этом впереди у «Зари» еще три матча. Команда находится на третьей позиции и сохраняет шансы на титул УПЛ.

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Источник Sport.ua
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Remark
Судя по всему Шахтер будет на 3 месте!
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+3
Andrey Ilyashenko
- Сподіваюись він стане золотим.  100 річа і золото. Це так символічно і так казково може бути. 
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+2
avk2307
По игре Зоря -первое, Днепр - второе, Шахтер - тертий. Динамо к сожалению на четвертом 
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0
Springfield
Читали.  На везухе взяли лишних 12 очков.  Вернидуб грызёт ногти.  На самом деле  это тренер нашёл как сбалансировть команду.  Оттуда и результат.  Жаль что он не из  Украины.
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-3
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