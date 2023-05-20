Украина. Премьер лига20 мая 2023, 17:30 |
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5
Рекорд по очкам. Заря проводит свой лучший чемпионат в истории Украины
Команда набрала 61 пункт
20 мая 2023, 17:30 |
1279
5
«Заря» объявила о том, что команда Патрика ван Леувена установила рекорд по количеству набранных очков в чемпионатах независимой Украины.
Победа в матче против «Ингульца» позволила «Заре» добраться до отметки в 61 набранный пункт, что является лучшим клубным достижением.
При этом впереди у «Зари» еще три матча. Команда находится на третьей позиции и сохраняет шансы на титул УПЛ.
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Комментарии 5
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Судя по всему Шахтер будет на 3 месте!
- Сподіваюись він стане золотим. 100 річа і золото. Це так символічно і так казково може бути.
По игре Зоря -первое, Днепр - второе, Шахтер - тертий. Динамо к сожалению на четвертом
Читали. На везухе взяли лишних 12 очков. Вернидуб грызёт ногти. На самом деле это тренер нашёл как сбалансировть команду. Оттуда и результат. Жаль что он не из Украины.
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