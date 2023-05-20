Рекорд по очкам. Заря проводит свой лучший чемпионат в истории Украины

«Заря» объявила о том, что команда Патрика ван Леувена установила рекорд по количеству набранных очков в чемпионатах независимой Украины.

Победа в матче против «Ингульца» позволила «Заре» добраться до отметки в 61 набранный пункт, что является лучшим клубным достижением.

При этом впереди у «Зари» еще три матча. Команда находится на третьей позиции и сохраняет шансы на титул УПЛ.