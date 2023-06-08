Украина. Первая лига08 июня 2023, 20:29 | Обновлено 08 июня 2023, 20:45
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Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге
Харьковскую команду возглавит Андрей Анищенко, тренер юношей U-19
08 июня 2023, 20:29 | Обновлено 08 июня 2023, 20:45
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После ухода Перицы Огненовича команду харьковского «Металлиста» возглавит Андрей Анищенко, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Ранее Анищенко тренировал команду U-19, и ставка теперь у харьковчан будет только на молодежь.
Клуб однозначно продолжит свое существование, даже в Первой Лиге.
Сейчас определяется локация для проживания и проведения матчей следующего сезона. Скорее всего, «Металлист» и дальше будет базироваться в Ужгороде.
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зачем было его убирать? хотели в еврокубки а он не дотягивал?