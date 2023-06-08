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Украина. Первая лига
08 июня 2023, 20:29 | Обновлено 08 июня 2023, 20:45
1134
2

Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге

Харьковскую команду возглавит Андрей Анищенко, тренер юношей U-19

08 июня 2023, 20:29 | Обновлено 08 июня 2023, 20:45
1134
2
Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге
ФК Металлист. Андрей Анищенко

После ухода Перицы Огненовича команду харьковского «Металлиста» возглавит Андрей Анищенко, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Ранее Анищенко тренировал команду U-19, и ставка теперь у харьковчан будет только на молодежь.

Клуб однозначно продолжит свое существование, даже в Первой Лиге.

Сейчас определяется локация для проживания и проведения матчей следующего сезона. Скорее всего, «Металлист» и дальше будет базироваться в Ужгороде.

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Металлист Харьков Андрей Анищенко назначение тренера Игорь Бурбас Перица Огненович отставка
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Gargantua
лучше всего их тренировал Призетко.
зачем было его убирать?  хотели в еврокубки а он не дотягивал?
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