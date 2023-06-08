Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге

После ухода Перицы Огненовича команду харьковского «Металлиста» возглавит Андрей Анищенко, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Ранее Анищенко тренировал команду U-19, и ставка теперь у харьковчан будет только на молодежь.

Клуб однозначно продолжит свое существование, даже в Первой Лиге.

Сейчас определяется локация для проживания и проведения матчей следующего сезона. Скорее всего, «Металлист» и дальше будет базироваться в Ужгороде.