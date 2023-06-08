ОФИЦИАЛЬНО. Металлист прекратил сотрудничество с Огненовичем

Харьковский «Металлист» официально объявил об уходе Перицы Огненовича с поста исполняющего обязанности главного тренера.

Как сообщает пресс-служба харьковского клуба, данное решение 46-летнего сербского специалиста связано с семейными обстоятельствами.

По итогам прошлого сезона «Металлист» не смог сохранить прописку в украинской Премьер-лиге и выбыл в Первую лигу.

Напомним, Огненович возглавил «Металлист» в конце января нынешнего года, сменив на посту Олега Ратия, и не сумел спасти клуб от понижения в классе.