ОФИЦИАЛЬНО. Металлист прекратил сотрудничество с Огненовичем
46-летний сербский специалист ушел в связи с семейными обстоятельствами
Харьковский «Металлист» официально объявил об уходе Перицы Огненовича с поста исполняющего обязанности главного тренера.
Как сообщает пресс-служба харьковского клуба, данное решение 46-летнего сербского специалиста связано с семейными обстоятельствами.
По итогам прошлого сезона «Металлист» не смог сохранить прописку в украинской Премьер-лиге и выбыл в Первую лигу.
Напомним, Огненович возглавил «Металлист» в конце января нынешнего года, сменив на посту Олега Ратия, и не сумел спасти клуб от понижения в классе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
Украинского форварда хотят подписать «Торино», «Удинезе», «Салернитана» и «Болонья»