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Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 12:00 | Обновлено 08 июня 2023, 12:13
777
2

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист прекратил сотрудничество с Огненовичем

46-летний сербский специалист ушел в связи с семейными обстоятельствами

08 июня 2023, 12:00 | Обновлено 08 июня 2023, 12:13
777
2
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист прекратил сотрудничество с Огненовичем
ФК Металлист. Перица Огненович

Харьковский «Металлист» официально объявил об уходе Перицы Огненовича с поста исполняющего обязанности главного тренера.

Как сообщает пресс-служба харьковского клуба, данное решение 46-летнего сербского специалиста связано с семейными обстоятельствами.

По итогам прошлого сезона «Металлист» не смог сохранить прописку в украинской Премьер-лиге и выбыл в Первую лигу.

Напомним, Огненович возглавил «Металлист» в конце января нынешнего года, сменив на посту Олега Ратия, и не сумел спасти клуб от понижения в классе.

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Металлист Харьков Перица Огненович отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист
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Игорек
З ним команда гірше заграла,треба було раніше звільнити!
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ALKOSruLKA
топ-тренер...
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