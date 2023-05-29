Металлист покидает УПЛ. Минай одержал волевую победу над харьковчанами
Команда Владимира Шарана проигрывала после первого тайма, но вырвала три очка
В матче 29-го тура украинской Премьер-лиги «Минай» выиграл у харьковского «Металлиста» со счетом 2:1.
Харьковчане вели в счете после первого тайма благодаря голу Егора Демченко.
Команда Владимира Шарана во втором тайме не только отыгралась, но и забила победный гол, вырвав три очка. Голами отличились Олег Вышневский и Руслан Паламар, реализовавший пенальти.
Волевая победа позволила «Минаю» подняться на восьмое место в турнирной таблице чемпионата УПЛ. В активе у закарпатцев 33 очка.
«Металлист», который досрочно занял 15 место, следующий сезон начнет в Первой лиге без возможности сыграть в стыковых матчах.
Украинская Премьер-лига. 29-й тур
«Металлист» – «Минай» – 1:2
Демченко, 36 – Вишневский, 61, Паламар, 76 (с пенальти).
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