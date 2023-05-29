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Чемпионат Украины
Металлист
29.05.2023 15:00 – FT 1 : 2
Минай
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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 16:49 | Обновлено 29 мая 2023, 17:18
464
4

Металлист покидает УПЛ. Минай одержал волевую победу над харьковчанами

Команда Владимира Шарана проигрывала после первого тайма, но вырвала три очка

29 мая 2023, 16:49 | Обновлено 29 мая 2023, 17:18
464
4
Металлист покидает УПЛ. Минай одержал волевую победу над харьковчанами
ФК Металлист

В матче 29-го тура украинской Премьер-лиги «Минай» выиграл у харьковского «Металлиста» со счетом 2:1.

Харьковчане вели в счете после первого тайма благодаря голу Егора Демченко.

Команда Владимира Шарана во втором тайме не только отыгралась, но и забила победный гол, вырвав три очка. Голами отличились Олег Вышневский и Руслан Паламар, реализовавший пенальти.

Волевая победа позволила «Минаю» подняться на восьмое место в турнирной таблице чемпионата УПЛ. В активе у закарпатцев 33 очка.

«Металлист», который досрочно занял 15 место, следующий сезон начнет в Первой лиге без возможности сыграть в стыковых матчах.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур

«Металлист» – «Минай» – 1:2
Демченко, 36 – Вишневский, 61, Паламар, 76 (с пенальти).

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Владимир Шаран Металлист - Минай Металлист Харьков Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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New Zealander
Мій Минай вийшов на 8-ме місце. Жесть. Здається це рекорд по очкам (33) для закарпатських команд у вищій лізі
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+1
1927FCDK1927
Минай — молодці!
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0
Gargantua
а был ли покойный нравственным человеком?
Ответить
0
vladimir12
Яка безкомпромiсна гра!!!! 
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0
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