УПЛ Онлайн. 29 тур. Текстовая трансляция

В рамках второго игрового дня 29 тура украинской Премьер-лиги в параллельном режиме будут проходить сразу шесть противостояний.

Харьковчане могут оказаться в зоне переходных матчей, если проиграют, а «Рух» и / или «Верес» победят. Львовяне и ровенчане имеют лучшую разницу голов – по -8 против -17 у команды Эдмара. «Кривбасс» может приблизиться к «Александрии» на расстояние в два очка перед последним туром и обогнать «Ворсклу», если та потеряет очки в матче против «Колоса».

Одесситы все еще могут вылететь и ухудшат свое положение, если проиграют или потеряют очки, а кто-то из преследователей – «Металлист 1925» (+1 очко отрыва), «Минай» (+2), «Ингулец» (+4), «Рух» (+4) или «Верес» (+4) – добудет победу. Львовяне находятся в зоне переходных матчей, для выхода из которой надо обогнать «Минай» (-2) или хотя бы «Ингулец» (0).

Львовяне гарантировали себе последнее место и вылет в Первую лигу. Коллектив из Петрово идет двенадцатым, но имеет равное количество очков с «Рухом» и «Вересом» – по 28. До «Миная» остается два балла.

Полтавчане могут оказаться в еврокубках, но им нужны исключительно две победы в последних матчах («Колос» и «Шахтер») и поражение «Александрии» в последнем туре от «Руха». «Колос» может оказаться в зоне переходных матчей, если проиграет обе игры («Ворскла» и «Львов»), а «Черноморец» наберет два балла, «Металлист 1925» – 3, «Минай» – 4, а «Ингулец» и «Рух» дважды победят. Если команда Ярослава Вишняка победит или сыграет вничью, то вылет ей не грозит.

Харьковчане уже точно вылетели и не могут оказаться ниже предпоследнего места. «Минай» может обезопасить себя от вылета, если победит.

Киевляне никуда не денутся с четвертой строчки. Ровенчане идут третьими с конца, но имеют одинаковое количество очков с «Ингульцом» и «Рухом» – по 28. Если проиграют, а конкуренты победят – футболисты Юрия Вирта рискуют оказаться на грани окончательного пребывания в зоне переходных матчей. До «Миная» два очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матчей 29 тура УПЛ, за которой можно следить в украинской версии сайта.