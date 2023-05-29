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Динамо Киев
29.05.2023 15:00 – FT 3 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 16:55 | Обновлено 29 мая 2023, 17:36
1456
4

Ударный второй тайм: Динамо дожало Верес

Команда Вирта вряд ли минует переходные матчи

29 мая 2023, 16:55 | Обновлено 29 мая 2023, 17:36
1456
4
Ударный второй тайм: Динамо дожало Верес
ФК Динамо

Поменялись местами. В первом круге «Верес» принимал «Динамо» в Киеве, теперь настал черед «Динамо» принимать «Верес» в Ровно.

От перестановки слагаемых сумма не поменялась. Киевляне были сильнее на протяжении всего поединка и добыли закономерную победу.

В принципе, для «бело-синих» этот матч не имел даже малейшего турнирного значения. Ни выше, ни ниже четвертого места столичные уже не могли мигрировать. А вот для «народной команды» игра даже очень имела значение, ведь подопечные Вирта ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в УПЛ.

В этом матче «Динамо» из-за дисквалификации не мог помочь Ванат. На острие атаки его заменил Рамирес. Из-за перебора карточек не сыграл и Вивчаренко, которого на фланге защиты заменил Дубинчак.

А вот Вирт кадровых проблем не имел: в стартовом составе «Вереса» оказались все сильнейшие на данный момент.

Главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу на игре снова не было: румынский специалист продолжает восстанавливаться после операции. Действиями киевлян руководил Александр Шовковский. Интересно, что в этом матче противостояли друг другу два бывших голкипера сборной Украины – Шовковский и Вирт.

Киевляне активнее начали встречу. Они нагнетали на флангах, пытаясь разыграть мяч до верного. Не получалось, ибо очень часто они сбивались на мелкие передачи. «Красно-черных» в эти минуты в атаке не было видно. Однако именно ривняне нанесли первый удар в створ ворот: усилиями Близниченко. Бущан без проблем справился с задачей.

Динамовцы ответили неплохим моментом, финальным аккордом которого был удар головой Рамиреса. Когут справился с ударом, хотя судьи и зафиксировали офсайд.

Эти два момента – скорее исключение из правил, ибо в основном на поле была позиционная борьба. Динамовцы больше владели мячом, больше комбинировали, но без малейшей опасности у чужих ворот. «Верес» играл строго по ситуации, не форсируя событий, однако при первой же возможности номинальные гости пытались контратаковать. В одной из таких попыток Шарай выскакивал один в один с Бущаном, но далеко отпустил мяч, чем воспользовался динамовский голкипер.

Лучший момент в первом тайме – очередной классный дальний удар Андриевского. Со штрафного динамовский опорник зарядил в перекладину. Больше интересного в первой половине игры не было. Вроде бы соперники и старались, но по факту получалось неинтересно. Точнее, почти ничего не получалось.

Второй тайм динамовцы начали очень активно. И спустя три минуты после возобновления игры могли повести в счете, когда Рамирес бил головой из очень выгодной ситуации, но мяч снова попал в перекладину.

Однако спустя минуту тот же Рамирес реабилитировался. Эрик получил отличную передачу от Караваева и на замахе убрал сразу двух соперников – Вовченко и Когута, после чего забивал уже в пустые ворота. По-игровому очень зрелищный момент.

Спустя несколько минут Рамирес мог удваивать счет, но в суматохе попал мячом в голкипера.

Очередной момент у ворот Когута возник после передачи Андриевского от углового флажка. Дячук бил, казалось, наверняка, но мяч разминулся с дальней штангой.

Ривняне выдавили из себя момент имени Кльоца: дальний удар полузащитника не достиг цели.

Динамовцы ответили намного серьезней. Гармаш выдал хорошую передачу на Волошина, тот обыграл Когута и под углом бил по пустым воротам, но не попал.

Динамовцы и дальше контролировали игру. Без явных моментов у ворот Когута, но и абсолютно без моментов у ворот Бущана.

Однако в конце матча динамовцы едва не перечеркнули все то, что создали во втором тайме. Сирота на ровном месте сбил Балана в своей штрафной площади, и арбитр Шурман указал на «точку». Шестаков имел все шансы перевернуть игру, но пробил бесхитростно: Бущан парировал.

И тут сыграло неписанное правило: не забиваешь ты – забьют тебе. Дубинчак промчался по своему флангу и переадресовал мяч в центр вратарской, где Гармаш не оставил шансов Когуту.

Все, игру было сделано. Но на этом динамовцы не остановились. Уже в компенсированное время Волошин забил третий гол, откликнувшись на фланговую передачу Караваева.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур

«Динамо» – «Верес» – 3:0

Рамирес (49). Гармаш (89), Волошин (90+3).

На 88-й минуте Шестаков не забил пенальти (вратарь).

Сидорчук (26), Шапаренко (82).

«Динамо»: Бущан, Караваев, Дячук, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский (Шапаренко, 77), Бенито, Кабаев (Волошин, 65), Буяльский (Царенко, 77), Рамирес (Гармаш, 65).

Запасные: Нещерет, Боль, Малыш, Тимчик, Шепелєв, Перрис, Яцик, Рамадани.

«Верес»: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Клец (Годя, 73), Кучеров, Близниченко (В.Шарай, 66), С.Шарай (Лебеденко, 56), Г. Пасич (Дахновский, 73), Гайдучик (Шестаков, 66).

Запасные: Коркодим, Маткобожик, Хондак, Протасевич, Квасний, Годя, Шух, Вадовский.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

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Динамо Киев Верес - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Sunrise
У Вереса есть все шансы ещё вылезти, чего им и желаю. А с другой стороны, даже Минай с 8 места может улететь в стыки, но это уже маловероятно)
Последний тур, а у нас все матчи важны и только 4 команды без задач!
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0
BekXan
Дуже шкода Верес.схоже на те що Вірту прийдеться покинути команду
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0
sahka1981
А могло бути 1-1 забий Шестаков пенальті в кінці гри, якась непруха у Вереса з пробиттям пенальті, з призначенням то все гаразд). Сирота привіз просто на рівному місці, добре що Бущан потягнув.
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0
Умник
Караваев наиграл на контракт в Зарю
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-2
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