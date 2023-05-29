29.05.2023 15:00 – FT 3 : 0
Украина. Премьер лига29 мая 2023, 17:18 | Обновлено 29 мая 2023, 17:44
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Динамо – Верес – 3:0. Разгром, которого могло и не быть. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 29-го тура УПЛ
29 мая 2023, 17:18 | Обновлено 29 мая 2023, 17:44
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В понедельник, 29 мая, состоялся матч 29-го тура УПЛ между клубами «Динамо» и «Верес».
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Игра прошла в Ровно на стадионе «Авангард».
УПЛ. 29-й тур, 29 мая
Динамо – Верес – 3:0
Голы: Рамирес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3
Читайте также:На классе. Динамо переиграло Верес в Ровно
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Рамирес, 49 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Рамирес (Динамо Киев).
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