Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Верес – 3:0. Разгром, которого могло и не быть. Видео голов
Чемпионат Украины
Динамо Киев
29.05.2023 15:00 – FT 3 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 17:18 | Обновлено 29 мая 2023, 17:44
1900
0

Динамо – Верес – 3:0. Разгром, которого могло и не быть. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 29-го тура УПЛ

29 мая 2023, 17:18 | Обновлено 29 мая 2023, 17:44
1900
0
Динамо – Верес – 3:0. Разгром, которого могло и не быть. Видео голов
ФК Динамо Киев

В понедельник, 29 мая, состоялся матч 29-го тура УПЛ между клубами «Динамо» и «Верес».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Ровно на стадионе «Авангард».

УПЛ. 29-й тур, 29 мая

Динамо – Верес – 3:0

Голы: Рамирес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Рамирес, 49 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Рамирес (Динамо Киев).
По теме:
Металлист 1925 – Кривбасс – 0:2. Видео голов и обзор матча
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Шаг к спасению. Ингулец на выезде обыграл Львов
Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового коуча. Почеттино – главный тренер Челси
Футбол | 29 мая 2023, 15:05 17
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового коуча. Почеттино – главный тренер Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил нового коуча. Почеттино – главный тренер Челси

Аргентинский специалист возглавил лондонцев на 2 года

ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
Хоккей | 28 мая 2023, 22:35 4
ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото

Германия не сумела остановить Кленовых

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 29.05.2023, 07:30
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Футбол | 29.05.2023, 07:53
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Рекордная сумма. Оглашены призовые Ман Сити за чемпионство в АПЛ
Ударный второй тайм: Динамо дожало Верес
Футбол | 29.05.2023, 16:55
Ударный второй тайм: Динамо дожало Верес
Ударный второй тайм: Динамо дожало Верес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
27.05.2023, 17:42 68
Теннис
Чемпионат мира по хоккею: превью финала и матча за бронзу
Чемпионат мира по хоккею: превью финала и матча за бронзу
28.05.2023, 09:22
Хоккей
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
27.05.2023, 16:02 16
Футбол
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
Редкая болезнь. На 46-м году ушел из жизни экс-игрок Черноморца и Оболони
28.05.2023, 14:33
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не говорила, что украинки меня ненавидят»
28.05.2023, 16:38 10
Теннис
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
28.05.2023, 22:16 21
Футбол
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
27.05.2023, 21:38 47
Футбол
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
ЧМ по хоккею. Латвия обыграла США в овертайме и берет бронзу
28.05.2023, 17:54 6
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности