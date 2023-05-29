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29 мая 2023, 22:23 | Обновлено 29 мая 2023, 22:55
1048
6

ШОВКОВСКИЙ: «Для того, чтобы стоять на месте, надо быстро бежать вперед»

И.о. главного тренера «Динамо» рассказал о победном матче против «Вереса»

29 мая 2023, 22:23 | Обновлено 29 мая 2023, 22:55
1048
6
ШОВКОВСКИЙ: «Для того, чтобы стоять на месте, надо быстро бежать вперед»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Шовковский после игры 29-го тура УПЛ с Вересом в Ровно, в которой киевляне победили со счетом 3:0, рассказал:

– В первую очередь, хочется сказать слова благодарности нашим славным защитникам и защитницам, которые защищают наши границы и позволяют нам проводить эти матчи. Вчера был День Киева, и мы все знаем, какие подарки нам приготовил враг этой ночью. Но мы выстояли, выстоим и обязательно победим, как бы сложно ни было. Я еще раз хочу поблагодарить наших защитников, пожелать им, чтобы они все вернулись домой как можно быстрее, и мы праздновали наши победы уже вместе с болельщиками на трибунах.

Что касается непосредственно сегодняшней игры, мы готовились к этому матчу. Мирча Луческу вернулся, он на костылях, но постоянно находится вместе с командой, он все видит, управляет процессом, мы с ним все время на связи. Понимали и говорили игрокам о том, что наш соперник борется за жизнь в Премьер-лиге, поэтому игра не будет простой. У нас, можно сказать, турнирных задач уже нет, но у нас есть лицо, которое игроки никогда не должны терять. Отмечали и это.

Если посмотреть на игру, то в середине второго тайма мы должны были вести в счете не менее 3:0 и спокойно доводить поединок до логического завершения. На ровном месте заработали одиннадцатиметровый удар в свои ворота, и игра могла пойти совсем по другому сценарию. Считаю, что итоговый счет 3:0 не по игре, потому что во втором тайме у нас, хоть и были возможности забить, но в обороне некоторые эпизоды провалили.

– Что вы сказали своим ребятам в раздевалке во время перерыва, и насколько первый гол Рамиреса в начале второго тайма повлиял на дальнейшее течение событий?

– Мы сделали определенные замечания по поводу организации нашей игры и расставили акценты, учитывая то, как играл наш соперник в первом тайме, и то, как действовали мы. Узнать что-то особенное у вас, вряд ли получится, разве вы когда-нибудь слышали от какого-нибудь тренера, о чем был разговор в перерыве? (улыбается). Я прекрасно понимаю ваш интерес к тому, чтобы знать все, что происходит, но поймите и нас: мы работаем, делаем акценты, смотрим, анализируем, делаем замечания игрокам. Это сработало, ведь у нас было еще несколько замечательных, почти стопроцентных случаев, чтобы вести игру в более спокойном русле, а вышло немного нервное окончание, как часто бывает у «Динамо» в этом чемпионате.

– Помним, как вы приезжали в Ровно в 1994 году, могли бы вы сравнить ту команду «Динамо», когда вы были вратарем, с нынешней, когда вы и.о. главного тренера? Какая вам больше по душе?

– В 1994 году мне было 19 лет, и я совсем по-другому воспринимал футбол, по-другому смотрел на свою игру и никогда не анализировал ее с точки зрения специалиста и тренера. Поэтому мои восприятия того года и сегодня полностью отличаются. Я совсем иначе смотрю на многие вещи. Будь я игроком сейчас, пожалуй, я бы тоже по-другому воспринимал какие-то вещи. А как тренер, я не могу проанализировать эти события и нынешние. Тем более, если честно, того визита я даже не помню. Но могу сказать, что мы постоянно меняемся. Того, что вчера было достаточно, сегодня мало. Для того чтобы стоять на месте, нужно бежать вперед, и бежать достаточно быстро. А чтобы держаться впереди, нужно быть спринтером или марафонцем.

– «Динамо» набрало ход, и это уже ваша третья победа с большим счетом в конце чемпионата. Если бы у вас президент клуба спросил, хотели бы вы стать полноценным главным тренером команды с нового сезона, или вы согласились бы?

– Вы знаете, у меня так много мечтаний, и если я буду о них все рассказывать, пожалуй, ни одна из них никогда не сбудется. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее. На сегодняшний день я управляю командой в раздевалке, перед игрой, во время игры, и стараюсь исполнять свои обязанности как можно лучше. Я никогда не расскажу вам, о чем мы говорим, о наших индивидуальных отношениях с игроками, деталях, к которым вы такие охотные.

Но могу сказать, что мой характер закалялся в течение многих лет, этому способствовали и мои удачные выступления и те моменты, о которых спортсмены хотят забыть. Но именно они и формируют внутренний стержень. Все свои знания я буду передавать игрокам, не важно, как главный тренер или ассистент.

Сегодня я исполняющий обязанности, и я делаю все для того, чтобы выходящие на поле ребята выполняли то, что имеют, и то, чего хочет от них тренерский штаб. Что-то удается, что-то – нет, но мы выходим играть против соперников, которые противодействуют нам и ставят свои задачи. Могу сказать только одно: я работаю с удовольствием и буду работать с удовольствием дальше, а в каком статусе – время покажет.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Рамирес (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Динамо - Верес Александр Шовковский пресс-конференция
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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andre_lui
Грали б так весь чемпіонат, боролися б за чемпіонство. Радує, що граєте за обличчя. Дещо шкода Верес  - бажаю залишитися в УПЛ
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+4
Lex Aries
Ну з  Шовковського формулірвковкою можна трохи посперечатись. Але бажаю самого найліпшого Динамо
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0
Nostradamus
"Для того, щоб стояти на місці, треба швидко бігти вперед"100%... И сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Точнее, мало кто может это делать. 
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0
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8number
Раз, два , отжался , на бровке задержался. 
Саня жжет мудростью. Жалко будущее Динамо .
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-2
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