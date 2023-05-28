Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Динамо Киев
29.05.2023 15:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 15:35 | Обновлено 28 мая 2023, 15:38
135
0

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне набрали хороший ход, но и подопечным Юрия Вирта очень нужны очки

28 мая 2023, 15:35 | Обновлено 28 мая 2023, 15:38
135
0
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо

Матч 29-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором хозяином поля будет считаться «Динамо», состоится в Ровно. Дело в том, что первый поединок проходил в Киеве, но тогда хозяином был «Верес». Теперь команды поменялись местами.

Динамо

После ничьи с «Шахтером» в 22-м туре динамовцы провели хороший отрезок турнира, состоящий из 5 побед в 6 матчах. Причем киевляне показали достаточно результативный футбол, забив в этих играх 16 голов. Единственная осечка случилась в домашнем поединке с «Черноморцем», который «Динамо» проиграло у себя на родном стадионе со счетом 2:3.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Любопытно, что как раз в данный период главный тренер киевлян Мирча Луческу находился на больничном и руководил действиями игроков его ассистент Александр Шовковский. Вполне возможно, футболисты уже поняли, что уже терять в нынешнем чемпионате особо нечего, и стали действовать более раскрепощено. Отсюда и хороший результат.

Посмотрим, что будет дальше с возвращением румынского наставника. Он, кстати, хоть и на костылях, но уже самостоятельно руководит тренировочным процессом своих подопечных.

В матче с «Вересом» динамовцы не смогут рассчитывать на двух игроков, которые будут вынуждены пропустить встречу из-за дисквалификации. Это Владислав Ванат, который, кстати, недавно впервые получил вызов в национальную сборную Украины, и Константин Вивчаренко. Причем нападающий уже не появится на поле в футболке «Динамо» до конца сезона.

Верес

А вот у подопечных Юрия Вирта еще не решен главный вопрос этого чемпионата. Команда еще не гарантировала себе место в Премьер-Лиге на следующий сезон. Даже чисто теоретически ее может обойти «Металлист», если дважды добьется крупных побед, а «Верес» оба свои матча проиграет тоже с большим счетом. Зато перспектива переходных матчей с представителями первой лиге вполне реальна.

В этом плане для коллектива из Ровно большой плюс, что оба оставшихся поединка с «Динамо» и «Ингульцом» он проведет дома на родном стадионе. Правда, в нынешнем сезоне «Верес» не всегда удачно играл здесь, растеряв много очков. Но на концовку сезона футболисты обязательно должны собраться и постараться добиться необходимого результата.

В отличие от киевлян, у «Вереса» нет дисквалифицированных игроков, поэтому тренерский штаб может выставлять на предстоящую игру все свои лучшие силы.

И еще. Как сказал главный тренер команды Юрий Вирт после предыдущего матча с «Александрией», завершившегося вничью 2:2, «… все зависит от нас: выиграем две игры и все будет хорошо. У нас свои задачи, и мы должны их решать. Завершится чемпионат и тогда будем анализировать: где мы и что дальше».

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники сыграли 9 матчей и во всех побеждали динамовцы. Разница забитых и пропущенных мячей 31-3. И в первом круге киевляне добились успеха, благодаря голу Виктора Цыганкова.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Сидорчук, Перрис, Буяльский, Кабаев, Рамирес

«Верес»: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Балан, Клец, Кучеров, Пасич, Лебеденко, Близниченко, Гайдучик

Прогноз на противостояние:

Скорее всего, «Верес» будет очень стараться взять очки, но «Динамо» окажется сильнее и постарается не смазать концовку сезона. Поэтому поставим на киевлян 2:1.

29 мая, понедельник

«Динамо» – «Верес»
Ровно. Стадион «Авангард». 15:00
ТВ-трансляция на YouTube-канале Football Hub
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
ДИНАМО – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Русин оформил гол+пас в матче с Александрией
ВИДЕО. Быстрый гол. Шахтер забил Днепру-1 благодаря дальнему удару
Александрия и Заря огласили составы на матч УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
Футбол | 27 мая 2023, 22:40 0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера

Альфред Схредер возглавил клуб из ОАЭ

Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Теннис | 27 мая 2023, 17:42 68
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале

Украинка в двух сетах деклассировала представительницу страны 404

Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Футбол | 27.05.2023, 21:38
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
Футбол | 28.05.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 мая
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
Теннис | 28.05.2023, 14:40
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
27.05.2023, 16:02 16
Футбол
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
27.05.2023, 19:52 11
Футбол
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
Гари НЕВИЛЛ: «Мудрик? Он такой тяжелый и тугой с мячом»
26.05.2023, 11:54 54
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 15
Футбол
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
Чемпионат мира по хоккею: превью полуфиналов
27.05.2023, 09:30 8
Хоккей
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
Днепр-1: «Это не люди, это – нелюди. Днепр – держится»
26.05.2023, 21:14 2
Футбол
Свитолина рассказала, где собирается использовать замороженный рейтинг
Свитолина рассказала, где собирается использовать замороженный рейтинг
26.05.2023, 14:36
Теннис
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
Элина украла у Клары победу. Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
26.05.2023, 20:01 36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности