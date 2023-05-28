Матч 29-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором хозяином поля будет считаться «Динамо», состоится в Ровно. Дело в том, что первый поединок проходил в Киеве, но тогда хозяином был «Верес». Теперь команды поменялись местами.

Динамо

После ничьи с «Шахтером» в 22-м туре динамовцы провели хороший отрезок турнира, состоящий из 5 побед в 6 матчах. Причем киевляне показали достаточно результативный футбол, забив в этих играх 16 голов. Единственная осечка случилась в домашнем поединке с «Черноморцем», который «Динамо» проиграло у себя на родном стадионе со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Любопытно, что как раз в данный период главный тренер киевлян Мирча Луческу находился на больничном и руководил действиями игроков его ассистент Александр Шовковский. Вполне возможно, футболисты уже поняли, что уже терять в нынешнем чемпионате особо нечего, и стали действовать более раскрепощено. Отсюда и хороший результат.

Посмотрим, что будет дальше с возвращением румынского наставника. Он, кстати, хоть и на костылях, но уже самостоятельно руководит тренировочным процессом своих подопечных.

В матче с «Вересом» динамовцы не смогут рассчитывать на двух игроков, которые будут вынуждены пропустить встречу из-за дисквалификации. Это Владислав Ванат, который, кстати, недавно впервые получил вызов в национальную сборную Украины, и Константин Вивчаренко. Причем нападающий уже не появится на поле в футболке «Динамо» до конца сезона.

Верес

А вот у подопечных Юрия Вирта еще не решен главный вопрос этого чемпионата. Команда еще не гарантировала себе место в Премьер-Лиге на следующий сезон. Даже чисто теоретически ее может обойти «Металлист», если дважды добьется крупных побед, а «Верес» оба свои матча проиграет тоже с большим счетом. Зато перспектива переходных матчей с представителями первой лиге вполне реальна.

В этом плане для коллектива из Ровно большой плюс, что оба оставшихся поединка с «Динамо» и «Ингульцом» он проведет дома на родном стадионе. Правда, в нынешнем сезоне «Верес» не всегда удачно играл здесь, растеряв много очков. Но на концовку сезона футболисты обязательно должны собраться и постараться добиться необходимого результата.

В отличие от киевлян, у «Вереса» нет дисквалифицированных игроков, поэтому тренерский штаб может выставлять на предстоящую игру все свои лучшие силы.

И еще. Как сказал главный тренер команды Юрий Вирт после предыдущего матча с «Александрией», завершившегося вничью 2:2, «… все зависит от нас: выиграем две игры и все будет хорошо. У нас свои задачи, и мы должны их решать. Завершится чемпионат и тогда будем анализировать: где мы и что дальше».

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники сыграли 9 матчей и во всех побеждали динамовцы. Разница забитых и пропущенных мячей 31-3. И в первом круге киевляне добились успеха, благодаря голу Виктора Цыганкова.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Сидорчук, Перрис, Буяльский, Кабаев, Рамирес

«Верес»: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Балан, Клец, Кучеров, Пасич, Лебеденко, Близниченко, Гайдучик

Прогноз на противостояние:

Скорее всего, «Верес» будет очень стараться взять очки, но «Динамо» окажется сильнее и постарается не смазать концовку сезона. Поэтому поставим на киевлян 2:1.

29 мая, понедельник