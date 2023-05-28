В понедельник, 29 мая, «Львов» в заключительном в чемпионате домашнем матче на стадионе СКИФ будет принимать «Ингулец». Петровцы, в отличие от «горожан», еще борются за сохранение прописки в УПЛ и настроены не попасть в зону переходных игр.

Львов

В предыдущем туре «Львов» на своем стадионе потерпел очередное поражение – от «Черноморца». Так что, подопечные Анатолия Безсмертного удерживают два проигрышных клубных антирекордных сериала: общий, который длится в чемпионате 10 игр, и домашний – 5 игр. Кроме этого, общая безголевая серия «горожан» длится 495 минут, а на своем поле – 394 минуты.

В прошлом туре в основном составе «Львова» дебютировали еще двое молодых игроков из юношеской команды – Илья Ольховый и Владислав Герич. Всего с начала сезона тренерский штаб львовского клуба задействовал уже 41 футболиста. Впереди еще два тура и «горожане» могут повторить всеукраинский рекорд – 44 игрока за сезон.

Ингулец

Петровцы приедут во Львов после домашней ничьей в прошлом туре с «Металлистом 1925». Подопечные Сергея Ковальца снова не сумели «размочить» ворота соперников – 0:0. В целом безголевая серия «Ингульца» с 19 апреля длится 705 минут и занимает 6-е место в историческом списке самых длинных серий без забитых голов всех украинских клубов (антирекорд – 982 минуты).

После прошлой игры Ковалец отметил: «Впереди еще две игры и должны побеждать». Из-за перебора желтых карточек пропустят матч опытные игроки «Ингульца» Андрей Кухарук и Владимир Одарюк.

Статистика встреч



Ранее «Львов» и «Ингулец» провели 4 игры в УПЛ и «горожане» еще ни разу не побеждали: ничья и три поражения. В последний раз «Львов» принимал петровцев 23 августа 2021 года и уступил со счетом 1:2. Матч первого круга также завершился победой «Ингульца» – 1:0.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Кривушкин (Харьков), который провел 42 игры в УПЛ. Ранее «Львов» при Кривушкине отыграл четыре матча в чемпионатах, одержав одну победу и потерпев три поражения. «Ингулец» при судействе Кривушкина провел уже 10 игр: четыре победы, две ничьи и четыре поражения.

Прогноз на противостояние

«Львов» будет стремиться наконец-то прервать свои затяжные проигрышные сериалы в чемпионате, но команда доигрывает сезон омоложенным составом. «Ингулец», чувствуя дыхание в спину команд из переходной зоны, будет играть на только победу. Нашим прогнозом будет минимальная виктория гостей.

Ориентировочные составы:

«Львjв»: Ольховый, Михавко, Сасовский, Грисьо, Кузык, Алибеков, В. Михайлив, Р. Михайлив, Мышенко, Беляєв, Бугай.

«Ингулец»: Паламарчук, Сидоренко, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Коробенко, Клименко, Козыренко, Головкин, Козак, Резепов.

29 мая, понедельник