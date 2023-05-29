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Львов
29.05.2023 15:00 – FT 0 : 2
Ингулец
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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 17:55 |
253
0

Львов – Ингулец – 0:2. Видео голов и обзор матча

Выездная победа команды Ковальца

29 мая 2023, 17:55 |
253
0
Львов – Ингулец – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Ингулец

Сегодня, 29 мая «Ингулец» в 29-м туре УПЛ на выезде обыграл «Львов» со счетом 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

УПЛ. 29-й тур

«Львов» – «Ингулец» – 0:2
Голы: 0:1 – 52 Максим Ковалев (п), 0:2 – 71 Артем Ситало (Александр Козак)

«Львов»: Ольховый, Симинин, Никитюк (Мыхавко 76), Сасовский, Грисьо, Мыльченко (Михайлив 76), Вовкун, Мышенко, Ременяк (Беляев 65), Богунов (Михайлив 65), Бугай (Herych Vladyslav 65)

«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев (Сидоренко 74), Кучеренко, Ковалев, Мельничук (Смоляков 46), Близниченко (Клименко 46), Коробенко, Запорожец, Козак, Ситало, Козыренко

Предупреждения: Артем Вовкун (14), Владислав Клименко (55), Евгений Запорожец (75)

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Ингулец).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Ковальов (Ингулец).
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Львов Ингулец Львов - Ингулец Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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