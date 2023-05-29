Сегодня, 29 мая «Ингулец» в 29-м туре УПЛ на выезде обыграл «Львов» со счетом 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

УПЛ. 29-й тур

«Львов» – «Ингулец» – 0:2

Голы: 0:1 – 52 Максим Ковалев (п), 0:2 – 71 Артем Ситало (Александр Козак)

«Львов»: Ольховый, Симинин, Никитюк (Мыхавко 76), Сасовский, Грисьо, Мыльченко (Михайлив 76), Вовкун, Мышенко, Ременяк (Беляев 65), Богунов (Михайлив 65), Бугай (Herych Vladyslav 65)

«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев (Сидоренко 74), Кучеренко, Ковалев, Мельничук (Смоляков 46), Близниченко (Клименко 46), Коробенко, Запорожец, Козак, Ситало, Козыренко

Предупреждения: Артем Вовкун (14), Владислав Клименко (55), Евгений Запорожец (75)