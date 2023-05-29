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Чемпионат Украины
Львов
29.05.2023 15:00 – FT 0 : 2
Ингулец
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Украина. Первая лига
29 мая 2023, 17:17 | Обновлено 29 мая 2023, 17:26
607
4

Шаг к спасению. Ингулец на выезде обыграл Львов

Важная победа команды Сергея Ковальца

29 мая 2023, 17:17 | Обновлено 29 мая 2023, 17:26
607
4
Шаг к спасению. Ингулец на выезде обыграл Львов
ФК Ингулец

На «Арене Львов» в рамках 29-го тура УПЛ проходила встреча аутсайдеров чемпионата – местный ФК «Львов» принимал «Ингулец». При чем, если хозяева уже досрочно вылетели из УПЛ, то «Ингулец» продолжает борьбу за выживание.

Возможно, именно наличие турнирной мотивации и стало главным фактором в этом матче. Команда Сергея Ковальца благодаря голам Максима Ковалева и Артема Ситало во втором тайме прервала 7-матчевую серию без побед.

«Ингулец» набрал 31 очко и остается в зоне переходных матчей (13-е место). Но из-за высокой плотности внизу турнирной таблицы в последнем туре команда Ковальца теоретически может подняться даже на восьмое место. В заключительном туре «Ингулец» сыграет с еще одним борцом за выживание, «Вересом», чьи шансы избежать переходных матчей значительно ниже.

УПЛ. 29-й тур

«Львов» – «Ингулец» – 0:2
Голы: 0:1 – 52 Максим Ковалев (п), 0:2 – 71 Артем Ситало (Александр Козак)

«Львов»: Ольховый, Симинин, Никитюк (Мыхавко 76), Сасовский, Грисьо, Мыльченко (Михайлив 76), Вовкун, Мышенко, Ременяк (Беляев 65), Богунов (Михайлив 65), Бугай (Herych Vladyslav 65)

«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев (Сидоренко 74), Кучеренко, Ковалев, Мельничук (Смоляков 46), Близниченко (Клименко 46), Коробенко, Запорожец, Козак, Ситало, Козыренко

Предупреждения: Артем Вовкун (14), Владислав Клименко (55), Евгений Запорожец (75)

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Львов Ингулец Львов - Ингулец Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua
если верес выигрывает у Ингульца в очном поединке, то обходит его.
а если Динамо выиграет у 1925, то переходные будут играть Ингулец и 1925
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0
New Zealander
Скорее всего Верес и Металист 1925 переходные матчи будут играть
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0
Zanregent
Ингулец будет играть переходные матчи вместе с Вересом
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0
Gargantua
Кривушкин не подвел с пенальти?
Ответить
0
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