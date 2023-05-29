На «Арене Львов» в рамках 29-го тура УПЛ проходила встреча аутсайдеров чемпионата – местный ФК «Львов» принимал «Ингулец». При чем, если хозяева уже досрочно вылетели из УПЛ, то «Ингулец» продолжает борьбу за выживание.

Возможно, именно наличие турнирной мотивации и стало главным фактором в этом матче. Команда Сергея Ковальца благодаря голам Максима Ковалева и Артема Ситало во втором тайме прервала 7-матчевую серию без побед.

«Ингулец» набрал 31 очко и остается в зоне переходных матчей (13-е место). Но из-за высокой плотности внизу турнирной таблицы в последнем туре команда Ковальца теоретически может подняться даже на восьмое место. В заключительном туре «Ингулец» сыграет с еще одним борцом за выживание, «Вересом», чьи шансы избежать переходных матчей значительно ниже.

УПЛ. 29-й тур

«Львов» – «Ингулец» – 0:2

Голы: 0:1 – 52 Максим Ковалев (п), 0:2 – 71 Артем Ситало (Александр Козак)

«Львов»: Ольховый, Симинин, Никитюк (Мыхавко 76), Сасовский, Грисьо, Мыльченко (Михайлив 76), Вовкун, Мышенко, Ременяк (Беляев 65), Богунов (Михайлив 65), Бугай (Herych Vladyslav 65)

«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев (Сидоренко 74), Кучеренко, Ковалев, Мельничук (Смоляков 46), Близниченко (Клименко 46), Коробенко, Запорожец, Козак, Ситало, Козыренко

Предупреждения: Артем Вовкун (14), Владислав Клименко (55), Евгений Запорожец (75)