В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова, начало – в 15:00.

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Металлист 1925

В принципе, харьковская команда еще не гарантировала себе участие в УПЛ в следующем сезоне. Да, вылететь напрямую не удастся, но возможен вариант с переходными матчами. Чтобы избежать его за тур до конца и в последний соревновательный день просто отдыхать, нужно взять три очка с «Кривбассом».

Сделать это будет проблематично. В последних пяти матчах харьковчане побеждали только раз - земляков с другого «Металлиста», который доигрывает свои последние матчи (хорошо, если только в УПЛ), поэтому форма подопечных Эдмара и Голоднюка вызывает сомнения.

Например, в предыдущем туре у «Ингульца» вполне возможно было выиграть. Правда, там почти весь второй тайм харьковцы играли в меньшинстве - Жычыков получил две желтые карточки, ушел отдыхать раньше партнеров и точно не сыграет с «Кривбассом». На его правый фланг, вероятно, переместится центрбек Безуглый, а в центр защиты опустится Мартынюк.

Интересно, что «1925» ведет заочную борьбу с «Александрией» за титул самой миролюбивой команды чемпионата - в активе обоих клубов по тринадцать ничьих.

Кривбасс

Чисто теоретически «Кривбасс» может запрыгнуть на пятое место, но мы понимаем, что такого, скорее всего, не будет. Потому и мы, и криворожская команда можем расслабиться. «Кривбасс» провел достойный сезон – в начале была ощутимая пробуксовка, Юрий Вернидуб задумывался об отставке, но ему в конце концов удалось сделать «мужиков» и в Кривом Роге.

Есть ощущение, что этот коллектив способен на большее. Однако ему не дают набрать нормальный ход травмы исполнителей. К примеру, в опорной зоне с Капичем (не удивлюсь, кстати, если его признают лучшим игроком команды в Кривом Роге местные болельщики) постоянно играют разные исполнители. Набрал неплохую форму Мыкытышин - повреждения, о травме, например, Вернидуба-младшего известно уже очень давно...

Однако есть и хорошие новости. Связка центрбеков Бескоровайный-Стецьков выглядит довольно достойно, а левый фланг с Дибанго и Сосой наводит ужас на соперников. И если первый в команде уже давно, то Соса не так давно дебютировал в команде, а в игре прошлого тура открыл счет своим голам за «Кривбасс». Его игрой, а также тренировками другого новичка - По - Вернидуб очень доволен и надеется сохранить обоих на следующий сезон.

Статистика встреч

Между собой команды провели одну игру – в первом круге. Тогда харьковчане выиграли 2:0, но забили по голу игроки каждой команды - Борячук и Дебелко в свои ворота.

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Мозиль - Безуглый, Курило, Мартынюк, Коваленко - Вачиберадзе, Габелок, А. Ткачук - Р. Русин, Чирук, Ременюк.

«Кривбасс»: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Капич, Хомченовский - Татарков, Лунев, Соса - Дебелко.

Прогноз на противостояние

Предположим, что Юрий Вернидуб даст команду сразиться за шесть очков в двух оставшихся матчах и в первом из них «Кривбасс» выгрызет победу.

29 мая, понедельник