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Чемпионат Украины
Металлист 1925
29.05.2023 15:00 – FT 0 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 21:43 | Обновлено 29 мая 2023, 22:10
1117
0

ВЕРНИДУБ: «Борьба за 5-е место продолжается. Но на Шахтер я и не надеюсь»

Главный тренер «Кривбасса» рассказал о победе над «Металлистом 1925»

29 мая 2023, 21:43 | Обновлено 29 мая 2023, 22:10
1117
0
ВЕРНИДУБ: «Борьба за 5-е место продолжается. Но на Шахтер я и не надеюсь»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о выездной победе в 29-м туре над харьковским «Металлистом 1925» (2:0).

– Поздравляем с победой – важной и очень яркой! Как вам сегодня игра подопечных?

– Все нормально. Если выиграли – значит, игра давалась. Первый тайм хоть и на 0:0 провели, но команда хорошо действовала, на мой взгляд. Единственное – мы спешили впереди в атаке. Не было хорошей последней передачи: каждый из наших футболистов пытался как можно быстрее доставить мяч.

Зато во второй половине только вышли – и на первой же минуте забили первый мяч. Потом уже играли с учетом, что побеждаем 1:0. Был момент в конце встречи, который мне очень не понравился: игрок соперника мог забивать, но не попал по нашим воротам… Но после этого «Кривбасс» сразу отреагировал и удвоил преимущество. Так что победа за нами.

Хочу поздравить всех болельщиков, горячих фанатов криворожского клуба. Крепкого здоровья и нашей скорой Победы!

– Вы упомянули об эпизоде, когда мы могли пропустить. Что не удалось в том моменте – может быть, имела место расслабленность?

– Не буду это комментировать. Это внутренние командные дела. Мы сядем, спокойно просмотрим повтор, проанализируем и подскажем, кто и где не доиграл до конца.

– В матче с «Металлистом 1925» Кораблин забил свой дебютный мяч за «Кривбасс»…

– Я его поздравляю. Это парень из Запорожья, можно сказать – мой земляк. Самое главное, чтобы Кораблин не «улетел» очень высоко, но и дальше ходил по грешной земле и работал еще больше. Думаю, у него все есть: очень велик шанс набрать еще лучшую спортивную форму и помогать «Кривбассу».

– Как вы считаете, с «Днепром-1» сыграть не в Ужгороде, а в Днепре было бы важнее для города, болельщиков?

– Я считаю, что да. Но это не зависит от нас. Есть руководство «Днепра-1» – они решают, где состоится матч. Единственное, хочу добавить. Как бы там ни было – мы еще в игре. Остался последний тур – и борьба за пятое место продолжается: есть мы, полтавская «Ворскла» и «Александрия». Очень интересный финиш! Я ребятам сказал: должны доигрывать до конца, а там жизнь расставит всех по местам.

– Надеемся, что «Шахтер» даст бой с полтавчанами…

– Не хочу даже на это надеяться! (улыбается) А хочу, чтобы мы сыграли свой матч, а в равной борьбе пусть победит тот, кто больше заслуживает. Все может произойти, но если мы делаем все так, как нужно – Всевышний есть, и он нам поможет.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Кораблин (Кривбасс).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
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Источник ФК Кривбасс
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