Кривбасс обыграл Металлист 1925 и продолжает борьбу за Лигу конференций

По сравнению с прошлым туром главный тренер «Металлиста 1925» Эдмар сделал два изменения в стартовом составе. Вместо Мартынюка и дисквалифицированного Жичикова на поле вышли Потимков и Кравченко. Юрий Вернидуб после победы над другим харьковским клубом «Металлистом» сделал одну кадровую ротацию: вместо дисквалифицированного Лунева в игру вступил Задерака.

Оба соперника активно начали первую в УПЛ игру на поле «Металлиста 1925», который борется за то, чтобы избежать переходных игр. Первый удар в рамку ворот провели гости, но Соса пробил низом в руки Мозиля. Хозяева ответили дальним ударом Ременюка, пробившего рядом с рамкой ворот. Мог отличиться и Дебелко, пробивший после углового удара Капича сходу рядом со штангой.

Соперники быстро переходили от обороны к атакующим действиям, однако до заключительных ударов дело не доходило и вратарям не приходилось демонстрировать свое мастерство. Игроки «Кривбасса» больше владели мячом, но из-за неточности завершающих передач моментов у ворот Мозиля не возникало. Лишь к концу тайма Капич сходу пробивал в рамку ворот, но Мозиль ликвидировал опасность.

Едва начался второй тайм, как атака «Кривбасса» завершилась голом. После передачи Дебелко с правого фланга мяч от ноги Курило попал к Задераке, который с близкого расстояния метко пробил мимо Мозиля. Так прервалась «сухая» клубная рекордная серия «Металлиста 1925» на своем поле, продолжавшаяся 325 минут. Завершилась и безголевая гостевая серия «Кривбасса», длившаяся 323 минуты.

Подопечные Юрия Вернидуба продолжали владеть инициативой и искать пути взятия ворот соперников. Одна из фланговых атак гостей завершилась ударом Дибанго, пробившим над перекладиной ворот. Также не хватило точности и дальнему удару Капича. Игра снова на некоторое время шла на подступах к обеим воротам и опасных моментов не возникало.

К концу матча мог сравнять счет Русин, который пробивал в верхний угол, но Клищук спасает команду от неприятностей. Не хватило точности и удару Дмитренко. Зато на последних секундах Кораблин замкнул передачу Капича, забив свой первый гол в УПЛ (в 10-й игре).

В итоге «Кривбасс» после этой победы вплотную приблизился к первой шестерке команд. А «Металлист 1925» за тур до финиша чемпионата продолжает находиться в группе команд, которые могут играть переходные игры с представителями Первой лиги.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур

«Металлист 1925» – «Кривбасс» – 0:2

Задерака 46, Кораблин 90+4

Кравченко 28, Курило 74, Бычек 84

«Металлист 1925»: Мозиль – Потимков, Курило, Безуглый, Коваленко – Кравченко (Абдуллаев 73), Габелок, Вачиберадзе (Дмитренко 59) - Р.Русин, Чирук (Островский 82), Ременюк (Бычек 59)

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник (Опанасенко 90+2), Бескоровайный, Стецков, Дибанго – Капич, Семотюк (Кораблин 73) – Задерака (Татарков 63), Хомченовский, Соса (Шевченко 90+2) - Дебелко

Арбитр: Деревинский