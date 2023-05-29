Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс обыграл Металлист 1925 и продолжает борьбу за Лигу конференций
Чемпионат Украины
Металлист 1925
29.05.2023 15:00 – FT 0 : 2
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 мая 2023, 17:01 | Обновлено 29 мая 2023, 17:48
526
0

Кривбасс обыграл Металлист 1925 и продолжает борьбу за Лигу конференций

Команда Юрия Вернидуба отстает от «Александрии» на два очка за тур до конца чемпионата

29 мая 2023, 17:01 | Обновлено 29 мая 2023, 17:48
526
0
Кривбасс обыграл Металлист 1925 и продолжает борьбу за Лигу конференций
ФК Металлист 1925

По сравнению с прошлым туром главный тренер «Металлиста 1925» Эдмар сделал два изменения в стартовом составе. Вместо Мартынюка и дисквалифицированного Жичикова на поле вышли Потимков и Кравченко. Юрий Вернидуб после победы над другим харьковским клубом «Металлистом» сделал одну кадровую ротацию: вместо дисквалифицированного Лунева в игру вступил Задерака.

Оба соперника активно начали первую в УПЛ игру на поле «Металлиста 1925», который борется за то, чтобы избежать переходных игр. Первый удар в рамку ворот провели гости, но Соса пробил низом в руки Мозиля. Хозяева ответили дальним ударом Ременюка, пробившего рядом с рамкой ворот. Мог отличиться и Дебелко, пробивший после углового удара Капича сходу рядом со штангой.

Соперники быстро переходили от обороны к атакующим действиям, однако до заключительных ударов дело не доходило и вратарям не приходилось демонстрировать свое мастерство. Игроки «Кривбасса» больше владели мячом, но из-за неточности завершающих передач моментов у ворот Мозиля не возникало. Лишь к концу тайма Капич сходу пробивал в рамку ворот, но Мозиль ликвидировал опасность.

Едва начался второй тайм, как атака «Кривбасса» завершилась голом. После передачи Дебелко с правого фланга мяч от ноги Курило попал к Задераке, который с близкого расстояния метко пробил мимо Мозиля. Так прервалась «сухая» клубная рекордная серия «Металлиста 1925» на своем поле, продолжавшаяся 325 минут. Завершилась и безголевая гостевая серия «Кривбасса», длившаяся 323 минуты.

Подопечные Юрия Вернидуба продолжали владеть инициативой и искать пути взятия ворот соперников. Одна из фланговых атак гостей завершилась ударом Дибанго, пробившим над перекладиной ворот. Также не хватило точности и дальнему удару Капича. Игра снова на некоторое время шла на подступах к обеим воротам и опасных моментов не возникало.

К концу матча мог сравнять счет Русин, который пробивал в верхний угол, но Клищук спасает команду от неприятностей. Не хватило точности и удару Дмитренко. Зато на последних секундах Кораблин замкнул передачу Капича, забив свой первый гол в УПЛ (в 10-й игре).

В итоге «Кривбасс» после этой победы вплотную приблизился к первой шестерке команд. А «Металлист 1925» за тур до финиша чемпионата продолжает находиться в группе команд, которые могут играть переходные игры с представителями Первой лиги.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур

«Металлист 1925» – «Кривбасс» – 0:2

Задерака 46, Кораблин 90+4

Кравченко 28, Курило 74, Бычек 84

«Металлист 1925»: Мозиль – Потимков, Курило, Безуглый, Коваленко – Кравченко (Абдуллаев 73), Габелок, Вачиберадзе (Дмитренко 59) - Р.Русин, Чирук (Островский 82), Ременюк (Бычек 59)

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник (Опанасенко 90+2), Бескоровайный, Стецков, Дибанго – Капич, Семотюк (Кораблин 73) – Задерака (Татарков 63), Хомченовский, Соса (Шевченко 90+2) - Дебелко

Арбитр: Деревинский

По теме:
Металлист 1925 – Кривбасс – 0:2. Видео голов и обзор матча
Продолжит существование? Стали известна вторая команда, которая покинет УПЛ
Шаг к спасению. Ингулец на выезде обыграл Львов
Юрий Вернидуб отчеты Металлист 1925 Металлист 1925 - Кривбасс Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ударный второй тайм: Динамо дожало Верес
Футбол | 29 мая 2023, 16:55 2
Ударный второй тайм: Динамо дожало Верес
Ударный второй тайм: Динамо дожало Верес

Команда Вирта вряд ли минует переходные матчи

Итоги АПЛ. Клуб Миколенко остается в элите, Лестер и Лидс вылетели
Футбол | 28 мая 2023, 20:30 41
Итоги АПЛ. Клуб Миколенко остается в элите, Лестер и Лидс вылетели
Итоги АПЛ. Клуб Миколенко остается в элите, Лестер и Лидс вылетели

Астон Вилла не пропустила вперед Тоттенхэм и сыграет в Лиге конференций

Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
Футбол | 28.05.2023, 17:35
Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
Что в таблице УПЛ? Шахтер стал чемпионом, Заря догнала Днепр-1
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
Футбол | 28.05.2023, 22:16
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
КУЧЕР: «Степаненко начал жонглировать мячом и провоцировать ребят»
ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины
Футбол | 29.05.2023, 15:45
ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Русин заменит Яремчука в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
27.05.2023, 17:42 68
Теннис
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
28.05.2023, 05:14 1
Другие виды
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
Миллион терзаний. Как Боруссия не стала чемпионом Германии
27.05.2023, 19:52 12
Футбол
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
27.05.2023, 16:02 16
Футбол
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
28.05.2023, 13:20 47
Теннис
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
29.05.2023, 05:30 30
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
27.05.2023, 22:40
Футбол
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
Лучший результат сезона. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Марокко
28.05.2023, 23:05 9
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности