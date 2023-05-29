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Чемпионат Украины
Металлист 1925
29.05.2023 15:00 – FT 0 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 17:43 | Обновлено 29 мая 2023, 17:50
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Металлист 1925 – Кривбасс – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура УПЛ

29 мая 2023, 17:43 | Обновлено 29 мая 2023, 17:50
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Металлист 1925 – Кривбасс – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

В матче 29-го тура украинской Премьер-лиги «Кривбасс» на выезде выиграл у харьковского «Металлиста 1925» со счетом 2:0.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур

«Металлист 1925» – «Кривбасс» – 0:2

Задерака 46, Кораблин 90+4

Кравченко 28, Курило 74, Бычек 84

«Металлист 1925»: Мозиль – Потимков, Курило, Безуглый, Коваленко – Кравченко (Абдуллаев 73), Габелок, Вачиберадзе (Дмитренко 59) - Р.Русин, Чирук (Островский 82), Ременюк (Бычек 59)

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник (Опанасенко 90+2), Бескоровайный, Стецков, Дибанго – Капич, Семотюк (Кораблин 73) – Задерака (Татарков 63), Хомченовский, Соса (Шевченко 90+2) - Дебелко

Арбитр: Деревинский.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Кораблин (Кривбасс).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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