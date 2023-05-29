Металлист 1925 – Кривбасс – 0:2. Видео голов и обзор матча
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В матче 29-го тура украинской Премьер-лиги «Кривбасс» на выезде выиграл у харьковского «Металлиста 1925» со счетом 2:0.
Украинская Премьер-лига. 29-й тур
«Металлист 1925» – «Кривбасс» – 0:2
Задерака 46, Кораблин 90+4
Кравченко 28, Курило 74, Бычек 84
«Металлист 1925»: Мозиль – Потимков, Курило, Безуглый, Коваленко – Кравченко (Абдуллаев 73), Габелок, Вачиберадзе (Дмитренко 59) - Р.Русин, Чирук (Островский 82), Ременюк (Бычек 59)
«Кривбасс»: Клищук – Понедельник (Опанасенко 90+2), Бескоровайный, Стецков, Дибанго – Капич, Семотюк (Кораблин 73) – Задерака (Татарков 63), Хомченовский, Соса (Шевченко 90+2) - Дебелко
Арбитр: Деревинский.
События матча
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