В понедельник, 29 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Стартовый свисток должен прозвучать в 15:00.

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Одесситы на четыре очка опережают львовян в турнирной таблице. «Черноморец» идет девятым, однако даже довольно высокое место в турнирной таблице еще не гарантирует ему сохранение прописки в УПЛ. До зоны переходных матчей как раз те самые четыре очка. «Рух» занимает тринадцатое место. Обеим командам очки очень нужны, так что наверняка на поле будет напряженная и бескомпромиссная борьба.

Черноморец

Одесская команда во втором круге демонстрирует интересный и атакующий футбол. При чем подопечные Романа Григорчука придерживаются своей линии независимо от того, кто противостоит им на поле: лидеры или аутсайдеры.

В начале второй половины сезона «Черноморец» чередовал победы с ничьими. Начиная с 21-го тура график одесситов изменился: победа, поражение, победа, поражение. И так восемь туров подряд. Среди побед выделяется матч против «Динамо», которое Роман Григорчук и компания обыграли в Киеве. Также стоит отметить ничью с донецким «Шахтером». Среди поражений обращает на себя внимание проигрыш «Минаю», которым одесситы не смогли забить ни одного гола. Остальные поражения «Черноморец» потерпел от команд, которые находятся выше в турнирной таблице.

Рух

Назначение Виталия Пономарева на должность главного тренера львовского клуба пока что не улучшило положение дел в команде. При бывшем наставнике молодежной команды «Рух» одержал только две победы. До его прихода на тренерский мостик львовский клуб победил четыре раза. Однако Пономарев активно использует молодых игроков, своих воспитанников из команды «Рух» U-19, которые наделали шороху в Европе. Учитывая умение Пономарева работать с молодежью, перспективы «Руха» не выглядят безнадежными. Главное – сохранить место в УПЛ на следующий сезон.

Именно эту задачу предстоит решить Пономареву и его подопечным в заключительных двух турах. Пока что «Рух» находится в зоне переходных матчей. Играть ему предстоит с «Черноморцем» и «Александрией». Разжиться очками в этих поединках будет непросто, так что рискнем предположить, что львовянам все же придется сразиться с предстателем Первой лиги за место в УПЛ.

Статистика встреч

Во взаимоотношениях соперников наблюдается паритет. Команды провели четыре очные встречи, одержав по одной победе. Еще два поединка завершились вничью. В матче первого круга текущего чемпионата соперники не определили сильнейшего – 2:2.

Ориентировочные составы

«Черноморец»: Паст, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Демченко, Кузык, Алефиренко, Бадибанга, Авагимян.

«Рух»: Панькив, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Довгий, Пидгурский, Таллес, Альваренга, Соломон, Климчук.

Прогноз на противостояние

Учитывая плотность в нижней части турнирной таблицы, очки, добытые в матчах заключительного отрезка чемпионата, имеют огромную ценность. Особенно это касается дуэлей прямых конкурентов. По нашему мнению, одесситы на своем поле смогут одержать победу с минимальным преимуществом.

29 мая, понедельник