Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Главное задание Руха – остаться в Премьер-лиге»
Чемпионат Украины
Черноморец
29.05.2023 15:00 – FT 1 : 3
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 22:01 | Обновлено 29 мая 2023, 22:28
419
1

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Главное задание Руха – остаться в Премьер-лиге»

Главный тренер «Руха» прокомментировал выездную победу над «Черноморцем»

29 мая 2023, 22:01 | Обновлено 29 мая 2023, 22:28
419
1
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Главное задание Руха – остаться в Премьер-лиге»
YouTube. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев на послематчевой пресс-конференции в Одессе прокомментировал выездную победу желто-черных над «Черноморцем» (3:1) в матче 29-го тура УПЛ:

– Конечно, нам приятно, что мы победили. Это очень важные три очка для нас на этом этапе, в той ситуации, в которой мы оказались. Но я хотел бы начать с «Черноморца». Видно, что это очень хорошая команда, наверное, одна из трех в Украине, в которых заметен особый стиль игры, видна работа тренера, таким соперникам противостоять непросто.

Забив два гола в первом тайме, мы играли по результату. В этом чувствуется психология молодых футболистов, потому что они больше пытались сберечь счет. Пропустили гол на последней секунде первого тайма. Поэтому психологическое преимущество после перерыва где-то было на стороне Черноморца. Но очень хорошо, что мы забили третий мяч и довели игру до логического завершения.

У нас очень хорошая когорта молодых футболистов, некоторых из них я тренирую уже 10–11 лет, примерно три года строили эту команду, добились успехов на уровне U-19, теперь многие из них уже в главной команде. Надо сказать спасибо президенту, менеджменту клуба и самим футболистам, они выполнили за этот период большой объем работы. Прошлый сезон чемпионата U-19 не доиграли, но мы стали победителями этого турнира, достойно выступили в Юношеской лиге УЕФА.

Очень важно, что в этом сезоне мы победили в чемпионате U-19. И не просто победили, а сделали это с рекордными показателями: имеем 40 матчей без поражений, и эта серия продолжается, забили 89 голов, это тоже рекорд за все времена, не потерпели ни одного поражения в сезоне. Очень хочется, чтобы как можно больше этих молодых футболистов перешли во взрослый футбол и прогрессировали на этом уровне.

Главная задача у нас неизменная – остаться в Премьер-лиге. Несмотря на наше турнирное положение, а оно и дальше остается непростым, я думаю, что если эта команда у нас сохранится, то у нее хорошее будущее, потому что очень много перспективных футболистов.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
45’
ГОЛ ! Автогол забил Юрий Панькив (Рух Львов).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Соломон (Рух Львов).
По теме:
За кого был Царь? Селезнев ответил, за кого болел в игре Шахтера и Днепра-1
ДЯЧУК: «Гармаш – настоящий маэстро на поле. Его в команде называют Куминьо»
ВИРТ: «Незабитый пенальти психологически убил команду. Имя Бущана давило»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Черноморец - Рух Виталий Пономарев пресс-конференция
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Теннис | 29 мая 2023, 18:03 29
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира
Свитолина уверенно стартовала на Ролан Гаррос, разгромив 24-ю ракетку мира

Элина в двух сетах обыграла Мартину Тревизан

Возвращение через 20 лет. Где сейчас игроки Ньюкасла, игравшие в ЛЧ-2002/03
Футбол | 29 мая 2023, 21:15 2
Возвращение через 20 лет. Где сейчас игроки Ньюкасла, игравшие в ЛЧ-2002/03
Возвращение через 20 лет. Где сейчас игроки Ньюкасла, игравшие в ЛЧ-2002/03

Настоящий лонгрид от Алексея Сливченко, который вызовет у вас ностальгию…

С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
Футбол | 29.05.2023, 05:30
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
С Шахтером. Определены 25 из 32 команд, которые сыграют в группе ЛЧ 2023/24
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Футбол | 29.05.2023, 18:59
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Таблица УПЛ. Вылет Металлиста, 3 команды претендуют на Лигу конференций
Дмитрий КУЛЕБА: «Тем, кто освистывал Костюк, нужно посетить Бучу»
Теннис | 29.05.2023, 15:35
Дмитрий КУЛЕБА: «Тем, кто освистывал Костюк, нужно посетить Бучу»
Дмитрий КУЛЕБА: «Тем, кто освистывал Костюк, нужно посетить Бучу»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Интересно знать, сколько он и заплатили одесситам, чтобы те сдали игру?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
7 известных команд, не становившихся чемпионами своих стран более 30 лет
28.05.2023, 12:13 17
Футбол
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
Днепр-1 рассматривал вариант не ехать на матч с Шахтером. Названа причина
27.05.2023, 21:38 47
Футбол
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
Свитолина взяла трофей, Ребров ушел из Аль-Айна, полуфиналы ЧМ по хоккею
28.05.2023, 05:14 1
Другие виды
ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
ЧМ по хоккею. Канада оформила камбэк и завоевала золото
28.05.2023, 22:35 4
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
28.05.2023, 20:00 2
Хоккей
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
Костюк на старте Ролан Гаррос проиграла второй ракетке мира
28.05.2023, 13:20 47
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
27.05.2023, 21:55 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Айн объявил о назначении нового главного тренера
27.05.2023, 22:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности