Виталий ПОНОМАРЕВ: «Главное задание Руха – остаться в Премьер-лиге»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев на послематчевой пресс-конференции в Одессе прокомментировал выездную победу желто-черных над «Черноморцем» (3:1) в матче 29-го тура УПЛ:

– Конечно, нам приятно, что мы победили. Это очень важные три очка для нас на этом этапе, в той ситуации, в которой мы оказались. Но я хотел бы начать с «Черноморца». Видно, что это очень хорошая команда, наверное, одна из трех в Украине, в которых заметен особый стиль игры, видна работа тренера, таким соперникам противостоять непросто.

Забив два гола в первом тайме, мы играли по результату. В этом чувствуется психология молодых футболистов, потому что они больше пытались сберечь счет. Пропустили гол на последней секунде первого тайма. Поэтому психологическое преимущество после перерыва где-то было на стороне Черноморца. Но очень хорошо, что мы забили третий мяч и довели игру до логического завершения.

У нас очень хорошая когорта молодых футболистов, некоторых из них я тренирую уже 10–11 лет, примерно три года строили эту команду, добились успехов на уровне U-19, теперь многие из них уже в главной команде. Надо сказать спасибо президенту, менеджменту клуба и самим футболистам, они выполнили за этот период большой объем работы. Прошлый сезон чемпионата U-19 не доиграли, но мы стали победителями этого турнира, достойно выступили в Юношеской лиге УЕФА.

Очень важно, что в этом сезоне мы победили в чемпионате U-19. И не просто победили, а сделали это с рекордными показателями: имеем 40 матчей без поражений, и эта серия продолжается, забили 89 голов, это тоже рекорд за все времена, не потерпели ни одного поражения в сезоне. Очень хочется, чтобы как можно больше этих молодых футболистов перешли во взрослый футбол и прогрессировали на этом уровне.

Главная задача у нас неизменная – остаться в Премьер-лиге. Несмотря на наше турнирное положение, а оно и дальше остается непростым, я думаю, что если эта команда у нас сохранится, то у нее хорошее будущее, потому что очень много перспективных футболистов.