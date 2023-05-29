Рух вышел из зоны вылета. Львовская команда в гостях обыграла Черноморец

В понедельник, 29 мая, в Одессе состоялся матч 29-го тура УПЛ между клубами «Черноморец» и «Рух». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу львовской команды.

На 18-й минуте английский форвард «Руха» нигерийского происхождения Вив Соломон-Отобор открыл счет после мастерского удара с левой ноги в правый нижний угол. Ассистом отметился Юрий Климчук, который получил прозвище «украинский Грилиш» из-за сходства во внешности с Джеком.

Спустя 11 минут Климчук увеличил преимущество «Руха» после неразберихи в штрафной одесситов.

Оставить ворота сухими после первого тайма у львовского клуба не получилось. На 45+2 Орест Кузык пробил издалека, мяч попал в штангу и отрикошетил в спину Панькива, от которого влетел в сетку.

На 63-й минуте игры форвард «Руха» Юрий Климчук оформил дубль после того, как отобрал мяч у защитника «Черноморца» Владимира Салюка. Львовская команда забила 3-й мяч в ворота одесситов, счет 3:1 на 80-й минуте.

Благодаря этой победе «Рух» поднялся на 12-ю позицию в таблице УПЛ и покинул зону вылета.

УПЛ. 29-й тур, 29 мая

Черноморец – Рух – 1:3

Голы: Панькив, 45+2 (автогол) – Соломон-Отабор, 18, Климчук, 29, 63

«Черноморец»: Паст – Путря, Ермаков, Салюк, Брагару – Васильев (Гладкий, 85) – Штогрин (Юсов, 72), Демченко, Кузык, Алефиренко – Хадида (Авагимян, 46).

«Рух»: Паньков – Роман, Дидык, Слюбик, Лях – Подгурский, Сапуга (Притула, 69) – Соломон, Таллес (Холод, 83), Альваренга – Климчук (Теслюк, 83).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).