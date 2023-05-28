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Чемпионат Украины
Металлист
29.05.2023 15:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
28 мая 2023, 14:05 | Обновлено 28 мая 2023, 14:09
75
0

Металлист – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Шансы харьковчан остаться в Премьер-Лиге минимальные. Но пока они есть надо продолжать бороться

28 мая 2023, 14:05 | Обновлено 28 мая 2023, 14:09
75
0
Металлист – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В предпоследнем 29-м туре украинского элитного дивизиона в Ужгороде харьковский «Металлист» будет принимать «Минай». Впрочем, слово принимать не совсем правильное, так как закарпатская команда именно здесь ранее считалась хозяином поля в матчах Премьер-Лиги. Игра будет очень важная для обеих команд. У харьковчан еще есть совсем небольшая возможность подняться выше в итоговой турнирной таблице, а подопечные Владимира Шарана явно не хотят играть в переходных матчах с представителями первой лиги.

Металлист

Буквально перед каждым новым туром, начиная с конца первого круга, болельщики харьковского клуба надеются на то, что их любимый «Металлист» наконец-то заиграет по-настоящему и будет побеждать. Но каждый раз их ждет полное разочарование, причем как от результата, так и от качества игры. За весь второй круг было два более-менее светлых пятна. Это победа над главным аутсайдером турнира «Львовом» 1:0 и боевая ничья с «Вересом» 5:5.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смена тренерского штаба в зимнее межсезонье явно пошла не на пользу команде. Судите сами. По итогам первого круга «Металлист» набрал 16 очков, а во втором только 6. Если не считать вышеупомянутого матча с «Вересом», то команда весной забила в 12 матчах всего 6 голов. Зато по пропущенным мячам харьковчане занимают первую строчку снизу: их ворота соперники поражали 53 раза – это даже на четыре мяча больше, чем у «Львова».

И нельзя ведь сказать, что на данный момент у «Металлиста» сплошь молодые и неопытные игроки. Такие футболисты как Игорь Чайковский, Егор Картушов, Дмитрий Коркишко, Сергей Панасенко, Богдан Бойчук, Юрий Романюк имеют за плечами достаточно большое количество матчей в Премьер-Лиге. Есть еще группа игроков, включая лучшего бомбардира команды Максима Прядуна, которая еще совсем недавно считалась вполне конкурентоспособной. Но на деле пока этого не доказала.

И все же. Пока есть хоть самый минимальный шанс остаться в группе сильнейших, за него надо бороться. В истории футбола есть немало примеров, когда за два тура все переворачивалось с ног на голову. А еще хотелось бы увидеть от «Металлиста» в оставшихся двух матчах атакующий футбол. Терять-то уже нечего.

Минай

А вот «Минай», наоборот, лучше заиграл во втором круге. И если перед зимним перерывом он считался одним из претендентов на прямой вылет в первую лигу, то сейчас футболисты из Закарпатья уже избежали такой участи. Более того, вполне реально, что они не попадут и в переходные матчи.

Для этого «Минаю», скорее всего, будет достаточно победить в одном из двух оставшихся поединков. Причем лучше всего это сделать в матче с «Металлистом», потому что далее соперником будет «Заря».

Интересно, что подопечные Владимира Шарана особенно сильно проводят концовку сезона. В 8 последних матчах они набрали 12 очков, одержав при этом 3 победы и проиграв только «Шахтеру» и «Днепру-1». Теперь осталось сделать всего лишь один шаг, чтобы без лишний волнений и переживаний оставить за собой место в Премьер-Лиге на следующий сезон.

Статистика матчей

В матче первого круга соперники впервые встретились на уровне элитного дивизиона. Тогда победил «Минай» со счетом 1:0. Исход матча решил точный удар Олега Вишневского на 87-й минуте.

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Порох, Мизюк, Коррал, Ралюченко, Панасенко, Демченко, Картушов, Бойчук, Прядун

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Кравчук, Немчанинов, Булеза, Витенчук, Петько, Рогозинский, Твердохлеб, Вишневский, Мельник

Прогноз на противостояние:

На сегодняшний день «Минай» выглядит значительно лучше «Металлиста», поэтому именно он будет фаворитом в предстоящем матче. Предположим, что номинальные гости выиграют в упорной борьбе с минимальным преимуществом.

29 мая, понедельник

«Металлист» – «Минай»
Ужгород. Стадион «Авангард». 15:00
ТВ-трансляция на YouTube-канале Football Hub
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
МЕТАЛЛИСТ МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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