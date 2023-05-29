Украина. Премьер лига29 мая 2023, 18:57 |
118
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Металлист – Минай – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура УПЛ
29 мая 2023, 18:57 |
118
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В матче 29-го тура украинской Премьер-лиги «Минай» выиграл у харьковского «Металлиста» со счетом 2:1.
Украинская Премьер-лига. 29-й тур
«Металлист» – «Минай» – 1:2
Демченко, 36 – Вишневский, 61, Паламар, 76 (с пенальти).
События матча
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Паламар (Минай).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Минай).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Демченко (Металлист).
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