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  4. Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
Ролан Гаррос
08 июня 2023, 21:59 | Обновлено 08 июня 2023, 22:10
1733
2

Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира

Польская теннисистка будет защищать прошлогодний титул

08 июня 2023, 21:59 | Обновлено 08 июня 2023, 22:10
1733
2
Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

8 июня состоялся второй матч 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, в котором Ига Свёнтек (№1 WTA) одолела Беатрис Хаддад Майю (№14 WTA).

Польская теннисистка добыла победу в двух сетах.

Ролан Гаррос. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:2, 7:6(7)

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. Хаддад Майя ранее никогда не выигрывала больше одного матча в основе турниров Grand Slam.

В финале Свёнтек сразится против Каролины Муховой из Чехии (№43 WTA). Выход в финал позволит польке сохранить статус первой ракетки мира после завершения турнира.

Ранее Ига дважды играла в финале грунтового мейджора и оба раза выиграла титул.

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Беатрис Хаддад Майя Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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VITASS
зслужила Іга фінал. тендітна машина-вбивця. тай 2 сету а в неї подача 186кмч. звідки та сила?!
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+2
RoadToParis
Эверт с Навратиловой дважды за грунтовый сезон сыграли когда-то в финалах, Сабаленка чудом только не вышла в третий раз на Швёнтек
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-1
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