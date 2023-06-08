Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
Польская теннисистка будет защищать прошлогодний титул
8 июня состоялся второй матч 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде, в котором Ига Свёнтек (№1 WTA) одолела Беатрис Хаддад Майю (№14 WTA).
Польская теннисистка добыла победу в двух сетах.
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:2, 7:6(7)
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. Хаддад Майя ранее никогда не выигрывала больше одного матча в основе турниров Grand Slam.
В финале Свёнтек сразится против Каролины Муховой из Чехии (№43 WTA). Выход в финал позволит польке сохранить статус первой ракетки мира после завершения турнира.
Ранее Ига дважды играла в финале грунтового мейджора и оба раза выиграла титул.
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