ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа

Традиционно для путешествий в Европу в военное время сборная Украины по футболу начала свой путь на сборы вечером накануне, сев в поезд на столичном вокзале.

Перед отъездом главный тренер сине-желтых Сергей Ребров и сборники встретились в детской комнате терминала Центрального вокзала с игроками детской команды киевского Локомотива. Мальчишки получили возможность задать вопрос тем, на кого стремятся быть похожими. Больше детей интересовались ответами лучшего бомбардира УПЛ Артема Довбика. Были и вопросы к Николаю Матвиенко, Илье Забарному, Георгию Бущану, Ефиму Конопле и другим. Спрашивали по теме: чем отличаются тренировки в Англии от украинских, против какого клуба было играть тяжелее всего, в каком возрасте определились, что станете профессиональным игроком.

После совместного фото и автограф-сессии сборники прошли к поезду Укрзализныци. Из Киева в польский Холм выехали игроки украинских клубов, а также защитник английского «Борнмута» Илья Забарный, который после завершения клубного сезона успел не только побывать дома, но и сменить социальный статус.

Сегодня, 8 июня, утром из Холма национальная команда автобусом доехала до аэропорта Фредерика Шопена в Варшаве, а уже оттуда вылетела до первого места дислокации во время июньского сбора – Бремена.

В польской столице к команде присоединились два легионера – новоиспеченный чемпион Польши Владислав Кочергин из «Ракува» и Виталий Миколенко из английского «Эвертона». Остальные игроки, выступающие в иностранных чемпионатах, прибудут непосредственно в Бремен.

В Германию сине-желтые прибыли в 15:30 по местному времени, а в гостиницу вошли в 16:15. Следовательно, от момента отправления из Киева поездка суммарно длилась целых 23 часа! Учитывая длинную и изнурительную дорогу, тренерский штаб решил провести сегодня в отеле стретчинг (растяжка) для восстановления.

Первая тренировка под руководством нового наставника Сергея Реброва состоится завтра, 9 июня, на поле футбольного центра бременского «Вердера».

ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа