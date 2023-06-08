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  4. ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
Чемпионат Европы
08 июня 2023, 21:15 | Обновлено 08 июня 2023, 21:30
3033
4

ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа

Владислав Кочергин и Виталий Миколенко присоединились к команде в Варшаве

08 июня 2023, 21:15 | Обновлено 08 июня 2023, 21:30
3033
4
ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
УАФ

Традиционно для путешествий в Европу в военное время сборная Украины по футболу начала свой путь на сборы вечером накануне, сев в поезд на столичном вокзале.

Перед отъездом главный тренер сине-желтых Сергей Ребров и сборники встретились в детской комнате терминала Центрального вокзала с игроками детской команды киевского Локомотива. Мальчишки получили возможность задать вопрос тем, на кого стремятся быть похожими. Больше детей интересовались ответами лучшего бомбардира УПЛ Артема Довбика. Были и вопросы к Николаю Матвиенко, Илье Забарному, Георгию Бущану, Ефиму Конопле и другим. Спрашивали по теме: чем отличаются тренировки в Англии от украинских, против какого клуба было играть тяжелее всего, в каком возрасте определились, что станете профессиональным игроком.

После совместного фото и автограф-сессии сборники прошли к поезду Укрзализныци. Из Киева в польский Холм выехали игроки украинских клубов, а также защитник английского «Борнмута» Илья Забарный, который после завершения клубного сезона успел не только побывать дома, но и сменить социальный статус.

Сегодня, 8 июня, утром из Холма национальная команда автобусом доехала до аэропорта Фредерика Шопена в Варшаве, а уже оттуда вылетела до первого места дислокации во время июньского сбора – Бремена.

В польской столице к команде присоединились два легионера – новоиспеченный чемпион Польши Владислав Кочергин из «Ракува» и Виталий Миколенко из английского «Эвертона». Остальные игроки, выступающие в иностранных чемпионатах, прибудут непосредственно в Бремен.

В Германию сине-желтые прибыли в 15:30 по местному времени, а в гостиницу вошли в 16:15. Следовательно, от момента отправления из Киева поездка суммарно длилась целых 23 часа! Учитывая длинную и изнурительную дорогу, тренерский штаб решил провести сегодня в отеле стретчинг (растяжка) для восстановления.

Первая тренировка под руководством нового наставника Сергея Реброва состоится завтра, 9 июня, на поле футбольного центра бременского «Вердера».

ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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VBOLYUVALNIK
Наші хлопці 💪💙💛
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+2
Pavel_i_CO
Хоч і товарняк, але треба дати бій німцям. Одразу згадався матч-відкриття оновленого НСК Олімпійський, в якому наші гарно помучали німців і зіграли 3-3
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+1
Владимир Дьяков
Не сборная, а какой то сброд, ну могли как все сборные мира, одеть хотя бы в одинаковые шорты и футболки с гербом, а то кто в чем, как с сокен-хенда, крайний с права, так вообще в тапочках с гостиничного номера стащил, как еще не в халате.
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-8
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