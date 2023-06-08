В режиме строгой секретности. Сборная Украины проведет неделю в Бремене

12 июня в 19:00 на «Везерштадионе» в Бремене состоится товарищеский поединок между сборными Германии и Украины, и это будет 1000-й матч для Бундестим в истории.



Подготовка к матчу ведется в режиме секретности из соображений безопасности. Сборная Украины прибывает в Бремен вечером 8 июня, но точное время прибытия и название отеля заранее не публикуются. Украинская команда под руководством нового главного тренера Сергея Реброва проведет неделю в городе.

Также неизвестно, где команда будет тренироваться в эти дни. Единственная дата, о которой сообщается – предматчевая пресс-конференция в воскресенье, 11 июня, в 17:30 на Везерштадионе. Поскольку украинская команда запланировала довольно много времени в Бремене, скорее всего, будут и другие даты мероприятий, но они, вероятно, будут обнародованы позже.

Немецкая сборная под руководством главного тренера Ханса-Дитера Флика приедет в Бремен только с краткосрочным визитом. В городе не будет ни тренировки, ни даже пресс-конференции в воскресенье. Бундестим отправится на игру в понедельник, 12 июня и снова уедет сразу после игры.

Ряд именитых гостей уже заявили о себе на юбилейную игру со специальным соперником, в числе которых Франк-Вальтер Штайнмайер, Федеральный президент Германии. Матч также посетят министр сельского хозяйства Джем Оздемир, мэр Бремена Андреас Бовеншульте и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Ходят слухи, что один из двух братьев Кличко приедет на матч в Бремене. Фонд DFB пригласил на игру 1000 детей и молодых людей (с сопровождающими) из числа беженцев из Украины. На матче ожидается аншлаг, билеты на все 35 тысяч мест уже проданы.