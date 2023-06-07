Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
Чемпионат Европы
07 июня 2023, 12:19 | Обновлено 07 июня 2023, 12:37
2405
16

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины

УАФ подписала контракт с наставником

07 июня 2023, 12:19 | Обновлено 07 июня 2023, 12:37
2405
16
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Во время специального мероприятия УАФ сообщила о том, что новым наставником сборной Украины стал Сергей Ребров. Контракт рассчитан на три года.

Дебют специалиста состоится 12 июня в контрольном матче против Германии. В рамках отбора Евро-2024 Украина 16 июня сыграет против Северной Македонии, а 19 - с Мальтой.

Ребров в Украине успешно работал с «Динамо» Киев, а затем трудился в «Аль-Ахли», «Ференцвароше» и «Аль-Айне».

«Хочу поблагодарить ВСУ за то, что защищают нас и дают возможность говорить о футболе. Я рад, что вернулся в Украину. Моя семья тоже возвращается. Я рад, что моя жена так приняла мое решение», — сказал Ребров.

По теме:
Андрей ПАВЕЛКО: «История покажет, какое место Украина займет в отборе Евро»
Испанцы и украинцы. Ребров рассказал о своем тренерском штабе
Презентация нового тренера сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
Теннис | 06 июня 2023, 18:28 1
«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко
«Посмотрите на ее ухмылку». В Сети раскритиковали Соболенко

Поступок белоруски после матча со Свитолиной вызвал гневную реакцию понимающих

Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Теннис | 06 июня 2023, 15:46 47
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос

Элина не смогла сотворить сенсацию в поединке с Ариной Соболенко

В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
Футбол | 06.06.2023, 19:05
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
Шабанов может перейти в Полесье
Футбол | 07.06.2023, 09:28
Шабанов может перейти в Полесье
Шабанов может перейти в Полесье
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Олимпика покинул французский Сошо
Футбол | 07.06.2023, 08:49
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Олимпика покинул французский Сошо
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Олимпика покинул французский Сошо
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sunrise
Успiхiв!
Ответить
+8
Умник
Удачи.
Ответить
+7
Oliynuk_sport
Так, удачі і перемог
Ответить
+6
Samuel
Дай Бог щоб все вийшло. Але де подробиці контракту? Термін, гроші. Люди мають право знати, це ж збірна
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
DK1961
В добрый путь!
Ответить
+5
Tasha19
Нарешті у збірної є тренер.
Ответить
+3
Alex T
Оптимальный вариант 
Ответить
+1
Alex
Дуже пізно назначили, не вистачить часу нормально підготуватись...
Ответить
0
SergRV
Зря. Успехов не будет. Время такое. Заклюют, не понимая почему Украина не чемпион мира во время войны.
А если конечно использовать это время с пониманием, что не все сразу, на будущее, без особых требований хотя бы в первые пару лет, то вполне возможно получим хорошую команду через три года.
Ответить
0
Remark
С возвращением лучший молодой украинский тренер! Успехов и яркой игры сборной!
Ответить
0
icebeer
Опять совмещать будет?
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
etorfine
Нащо гробити збірну? Чому воно не в динамо пішло?
Ответить
-13
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
06.06.2023, 14:47 5
Другие виды
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
Александр ДОЛГОПОЛОВ: Соболенко высмеивает все, через что проходит Украина
06.06.2023, 19:27 3
Теннис
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
5 клубов. Когда Шахтер, Заря, Днепр-1, Динамо и Ворскла начинают еврокубки
05.06.2023, 18:12 2
Футбол
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
ВИДЕО. Оффшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ
05.06.2023, 08:59 4
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая с тонущего корабля»
06.06.2023, 21:40 18
Футбол
Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек
Цуренко снялась с игры в первой партии матча 1/8 финала РГ против Свентек
05.06.2023, 21:23 24
Теннис
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
ФОТО. 22-летний защитник Динамо женился
05.06.2023, 12:37 5
Футбол
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
07.06.2023, 05:41
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности