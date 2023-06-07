ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
УАФ подписала контракт с наставником
Во время специального мероприятия УАФ сообщила о том, что новым наставником сборной Украины стал Сергей Ребров. Контракт рассчитан на три года.
Дебют специалиста состоится 12 июня в контрольном матче против Германии. В рамках отбора Евро-2024 Украина 16 июня сыграет против Северной Македонии, а 19 - с Мальтой.
Ребров в Украине успешно работал с «Динамо» Киев, а затем трудился в «Аль-Ахли», «Ференцвароше» и «Аль-Айне».
«Хочу поблагодарить ВСУ за то, что защищают нас и дают возможность говорить о футболе. Я рад, что вернулся в Украину. Моя семья тоже возвращается. Я рад, что моя жена так приняла мое решение», — сказал Ребров.
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А если конечно использовать это время с пониманием, что не все сразу, на будущее, без особых требований хотя бы в первые пару лет, то вполне возможно получим хорошую команду через три года.